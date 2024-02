Аслан Бжания: Лидеры Грузии проявили прагматичный подход ко всему

Отвечая на вопрос о «возможности взаимоотношений» с Тбилиси «с учетом политических перемен в Грузии», абхазский лидер Аслан Бжания в интервью российскому информационному агентству «ТАСС» заявил, что «в последние несколько лет, когда началась СВО на Украине, руководители Грузии… проявляли прагматичный подход ко всему».

Бжания заявил: «они не оказались вовлеченными в провокацию, которую им навязывала Украина. Неоднократные призывы руководителя Украины открыть второй фронт не нашли у них поддержки. В этом смысле я считаю, что это такой знак политической зрелости». В обширном интервью Бжания также говорил о проблемах топлива и электроэнергии в оккупированном регионе, отношениях с Россией и перспективах вступления в Союзное государство России и Беларуси, а также действиях НАТО на Черном море и перспективах развития туризма в регионе.

Отношения с Тбилиси

Отвечая на вопрос о ситуации на линии оккупации, абхазский лидер заявил, что, несмотря на «небольшие инциденты», безопасность «твердо и надежно защищена» «пограничными службами» Абхазии и Российской Федерации.

Говоря об отношениях с Тбилиси, он отметил, что «в дальнейшем, если они (власти Грузии) будут проявлять прагматизм, думаю, что это может исключить ненужные инциденты. Мы со своим будущим определились. Руководству Грузии надо будет признать существующую реальность». Бжания добавил: «в целом мы бы хотели иметь хорошие добрососедские отношения с Грузией».

Экономика

Бжания также рассказал о своем визите в Москву. Он признал, что в Абхазии действительно существует проблема энергоснабжения, и отметил, что в результате консультаций с российской стороной регион получит определенное количество электроэнергии бесплатно. «Понятно, что так не может быть бесконечно долго. Нужно принимать меры по восстановлению собственных источников энергии», – заявил лидер оккупированного региона, добавив, что тариф на электроэнергию аномально низкий и должен быть повышен. Он также подчеркнул необходимость инвестиций в сферу электроэнергетики.

Бжания не дал прямого ответа на вопрос журналиста, планирует ли «Роснефть» получить эксклюзивное право на ввоз нефтепродуктов в Абхазию без налогообложения, и отметил, что с российской стороной ведутся переговоры, цель которых – «принять взаимовыгодное решение» для обеих сторон.

Действия НАТО в Черном море

Когда журналист спросил Бжания о «расширении гиперактивности» НАТО в Черном море и ее возможных последствиях, лидер оккупированного региона ответил, что «Это эскалация напряженности, это осложнение судьбы Украины». Он повторил заявление Кремля о том, что «об украинцах никто из стран НАТО не думает» и что Украина становится «разменной монетой для достижения политических целей, которые направлены на то, чтобы ослабить, развалить Россию».

Вступление в Союзное государство России и Беларуси

На вопрос, что он думает о вступлении Абхазии в союзное России и Беларуси, Бжания ответил: «Мы хотим быть вместе с Россией, Белоруссией, хотим быть активными участниками этого интеграционного процесса при сохранении нашей независимости». Однако он там же добавил: «нужно пройти определенный этап, должны быть подготовлены нормативные акты. Эта история может занять несколько лет, примерно 5–10 лет, точно так же, как история, связанная с признанием независимости Абхазии Россией».

Туризм

На вопрос, есть ли в регионе программа развития туризма, учитывая заброшенную и разрушенную инфраструктуру Абхазии, Бжания ответил, что туризм и сельское хозяйство являются основой развития экономики Абхазии. Он добавил: «с учетом нашей географии развитие транспортных коммуникаций тоже выгодно, ну и такие современные, новые виды технологий, как IT-технологии», – отметил он, – «Мы в этих направлениях движемся и идем по правильному пути».

Он также заявил, что Абхазия развивает транспортную инфраструктуру и наладила регулярное морское сообщение с Российской Федерацией.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)