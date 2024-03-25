Премьер-министр Грузии находится с визитом в Армении
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном в рамках своего официального визита в Армению 25 марта.
Встреча премьер-министров прошла как с глазу на глаз, так и в расширенном формате. По итогам встречи премьер-министры двух стран сделали совместные заявления для СМИ.
Ираклий Кобахидзе и Никол Пашинян открыли новое здание Посольства Грузии в Ереване.
Встреча премьер-министров
По информации Администрации правительства Грузии, премьер-министры говорили о «дружественных и добрососедских отношениях» между двумя странами и обсудили ситуацию в регионе.
«Я рад встрече с премьер-министром Николом Пашиняном в Армении, где мы выразили нашу приверженность дальнейшему укреплению двусторонних отношений в различных областях», – написал премьер-министр Кобахидзе в Twitter, добавив: «мы подчеркнули важность продвижения регионального сотрудничества для взаимного процветания и прогресса».
По его словам, стороны подчеркнули важность вывода отношений на стратегический уровень и выразили непоколебимую приверженность сохранению стабильности, мира и взаимного уважения.
Премьер-министр Армении приветствовал визит Ираклия Кобахидзе в Ереван и написал в Twitter, что они обсудили вопрос практической реализации совместной Декларации об установлении стратегического партнерства между Арменией и Грузией. «Мы договорились о развитии наших экономических, торговых и культурных связей. Мы также обсудили темы регионального мира и стабильности», – сказал он.
Совместные заявления премьер-министров
Ираклий Кобахидзе поблагодарил Никола Пашиняна за гостеприимство и напомнил о подписании Соглашения о стратегическом партнерстве, которое, по его словам, подняло сотрудничество между двумя странами на качественно иной уровень.
По словам Кобахидзе, Грузия «твердо поддерживает» стабильность и мирное сосуществование на Южном Кавказе. По его словам, Грузия готова сыграть в этом отношении положительную роль.
Он выразил надежду, что «процесс мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном сохранит положительную динамику и в итоге увенчается надлежащим соглашением».
Кобахидзе поблагодарил премьер-министра Никола Пашиняна за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и еще раз подтвердил непоколебимую поддержку Грузией территориальной целостности и суверенитета Армении. Он пригласил своего армянского коллегу в Грузию.
В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал предоставление Грузии статуса страны-кандидата в члены ЕС и назвал это «важным событием», которое, по его словам, отразится не только на регионе, но и двусторонних отношениях Армении и Грузии. Премьер-министр Пашинян отметил, что Армения поддерживала и продолжает поддерживать стремление Грузии вступить в Евросоюз.
Он также напомнил о состоявшемся в январе 2024 года в Тбилиси 13-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, на котором стороны подписали Декларацию о стратегическом партнерстве. По словам премьер-министра Армении, стороны имели возможность обсудить практические пути реализации этих «амбициозных» планов.
В этом контексте он подчеркнул «безусловное признание территориальной целостности и суверенитета друг друга», что является «важным элементом этой декларации». По словам премьер-министра Армении, стороны также обсудили возможность активизации процесса демаркации между Арменией и Грузией.
«Постоянное углубление и расширение сотрудничества с Грузией имеет стратегическое значение не только с точки зрения двусторонних отношений между нашими странами, но и с точки зрения обеспечения стабильности и взаимовыгодного сотрудничества в регионе», – сказал премьер-министр Армении.
Премьер-министр Пашинян также проинформировал своего грузинского коллегу о процессах нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
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