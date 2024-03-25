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Премьер-министр Ираклий Кобахидзе находится с визитом в Армении. Источник: Администрация правительства Грузии
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Премьер-министр Грузии находится с визитом в Армении

Civil.ge Send an email 25/03/2024 - 19:17
8 2 minutes read

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном в рамках своего официального визита в Армению 25 марта.

Встреча премьер-министров прошла как с глазу на глаз, так и в расширенном формате. По итогам встречи премьер-министры двух стран сделали совместные заявления для СМИ.

Ираклий Кобахидзе и Никол Пашинян открыли новое здание Посольства Грузии в Ереване.

Встреча премьер-министров

По информации Администрации правительства Грузии, премьер-министры говорили о «дружественных и добрососедских отношениях» между двумя странами и обсудили ситуацию в регионе.

«Я рад встрече с премьер-министром Николом Пашиняном в Армении, где мы выразили нашу приверженность дальнейшему укреплению двусторонних отношений в различных областях», – написал премьер-министр Кобахидзе в Twitter, добавив: «мы подчеркнули важность продвижения регионального сотрудничества для взаимного процветания и прогресса».

По его словам, стороны подчеркнули важность вывода отношений на стратегический уровень и выразили непоколебимую приверженность сохранению стабильности, мира и взаимного уважения.

Премьер-министр Армении приветствовал визит Ираклия Кобахидзе в Ереван и написал в Twitter, что они обсудили вопрос практической реализации совместной Декларации об установлении стратегического партнерства между Арменией и Грузией. «Мы договорились о развитии наших экономических, торговых и культурных связей. Мы также обсудили темы регионального мира и стабильности», – сказал он.

Совместные заявления премьер-министров

Ираклий Кобахидзе поблагодарил Никола Пашиняна за гостеприимство и напомнил о подписании Соглашения о стратегическом партнерстве, которое, по его словам, подняло сотрудничество между двумя странами на качественно иной уровень.

По словам Кобахидзе, Грузия «твердо поддерживает» стабильность и мирное сосуществование на Южном Кавказе. По его словам, Грузия готова сыграть в этом отношении положительную роль.

Он выразил надежду, что «процесс мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном сохранит положительную динамику и в итоге увенчается надлежащим соглашением».

Кобахидзе поблагодарил премьер-министра Никола Пашиняна за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и еще раз подтвердил непоколебимую поддержку Грузией территориальной целостности и суверенитета Армении. Он пригласил своего армянского коллегу в Грузию.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал предоставление Грузии статуса страны-кандидата в члены ЕС и назвал это «важным событием», которое, по его словам, отразится не только на регионе, но и двусторонних отношениях Армении и Грузии. Премьер-министр Пашинян отметил, что Армения поддерживала и продолжает поддерживать стремление Грузии вступить в Евросоюз.

Он также напомнил о состоявшемся в январе 2024 года в Тбилиси 13-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, на котором стороны подписали Декларацию о стратегическом партнерстве. По словам премьер-министра Армении, стороны имели возможность обсудить практические пути реализации этих «амбициозных» планов.

В этом контексте он подчеркнул «безусловное признание территориальной целостности и суверенитета друг друга», что является «важным элементом этой декларации». По словам премьер-министра Армении, стороны также обсудили возможность активизации процесса демаркации между Арменией и Грузией.

«Постоянное углубление и расширение сотрудничества с Грузией имеет стратегическое значение не только с точки зрения двусторонних отношений между нашими странами, но и с точки зрения обеспечения стабильности и взаимовыгодного сотрудничества в регионе», – сказал премьер-министр Армении.

Премьер-министр Пашинян также проинформировал своего грузинского коллегу о процессах нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

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Civil.ge Send an email 25/03/2024 - 19:17
8 2 minutes read

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