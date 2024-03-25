Премьер-министр Грузии находится с визитом в Армении

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Армении Ваагном Хачатуряном и премьер-министром Николом Пашиняном в рамках своего официального визита в Армению 25 марта.

Встреча премьер-министров прошла как с глазу на глаз, так и в расширенном формате. По итогам встречи премьер-министры двух стран сделали совместные заявления для СМИ.

Ираклий Кобахидзе и Никол Пашинян открыли новое здание Посольства Грузии в Ереване.

Встреча премьер-министров

По информации Администрации правительства Грузии, премьер-министры говорили о «дружественных и добрососедских отношениях» между двумя странами и обсудили ситуацию в регионе.

«Я рад встрече с премьер-министром Николом Пашиняном в Армении, где мы выразили нашу приверженность дальнейшему укреплению двусторонних отношений в различных областях», – написал премьер-министр Кобахидзе в Twitter, добавив: «мы подчеркнули важность продвижения регионального сотрудничества для взаимного процветания и прогресса».

По его словам, стороны подчеркнули важность вывода отношений на стратегический уровень и выразили непоколебимую приверженность сохранению стабильности, мира и взаимного уважения.

Delighted to meet with Prime Minister @NikolPashinyan in Armenia where we expressed our commitment to further bolster bilateral relations across various sectors. In our discussions, we emphasized the importance of promoting regional cooperation for the mutual welfare and… pic.twitter.com/kl8gQx3c7s — Irakli Kobakhidze (@PM_Kobakhidze) March 25, 2024

Премьер-министр Армении приветствовал визит Ираклия Кобахидзе в Ереван и написал в Twitter, что они обсудили вопрос практической реализации совместной Декларации об установлении стратегического партнерства между Арменией и Грузией. «Мы договорились о развитии наших экономических, торговых и культурных связей. Мы также обсудили темы регионального мира и стабильности», – сказал он.

Pleasure to welcome @PM_Kobakhidze in Yerevan.

Discussed practical implementation of the joint declaration

on the establishment of a strategic partnership between 🇦🇲& 🇬🇪.



Agreed to develop our econ, trade, cultural relations. Touched upon topics of regional peace & stability. pic.twitter.com/46QbSthg0b — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) March 25, 2024

Совместные заявления премьер-министров

Ираклий Кобахидзе поблагодарил Никола Пашиняна за гостеприимство и напомнил о подписании Соглашения о стратегическом партнерстве, которое, по его словам, подняло сотрудничество между двумя странами на качественно иной уровень.

По словам Кобахидзе, Грузия «твердо поддерживает» стабильность и мирное сосуществование на Южном Кавказе. По его словам, Грузия готова сыграть в этом отношении положительную роль.

Он выразил надежду, что «процесс мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном сохранит положительную динамику и в итоге увенчается надлежащим соглашением».

Кобахидзе поблагодарил премьер-министра Никола Пашиняна за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и еще раз подтвердил непоколебимую поддержку Грузией территориальной целостности и суверенитета Армении. Он пригласил своего армянского коллегу в Грузию.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал предоставление Грузии статуса страны-кандидата в члены ЕС и назвал это «важным событием», которое, по его словам, отразится не только на регионе, но и двусторонних отношениях Армении и Грузии. Премьер-министр Пашинян отметил, что Армения поддерживала и продолжает поддерживать стремление Грузии вступить в Евросоюз.

Он также напомнил о состоявшемся в январе 2024 года в Тбилиси 13-м заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, на котором стороны подписали Декларацию о стратегическом партнерстве. По словам премьер-министра Армении, стороны имели возможность обсудить практические пути реализации этих «амбициозных» планов.

В этом контексте он подчеркнул «безусловное признание территориальной целостности и суверенитета друг друга», что является «важным элементом этой декларации». По словам премьер-министра Армении, стороны также обсудили возможность активизации процесса демаркации между Арменией и Грузией.

«Постоянное углубление и расширение сотрудничества с Грузией имеет стратегическое значение не только с точки зрения двусторонних отношений между нашими странами, но и с точки зрения обеспечения стабильности и взаимовыгодного сотрудничества в регионе», – сказал премьер-министр Армении.

Премьер-министр Пашинян также проинформировал своего грузинского коллегу о процессах нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)