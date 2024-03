Кремль отреагировал на визит Йенса Столтенберга на Южный Кавказ

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на визит генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на Южный Кавказ, заявив, что попытки Североатлантического альянса расширить присутствие на Кавказе «видны невооруженным глазом» и что «попытки НАТО каким-то образом расширить свое влияние и присутствие вряд ли способны добавить стабильности на Кавказе и предсказуемости ситуации», – передает слова Пескова 19 марта российское информационное агентство ТАСС.

По информации того же агентства, Песков отметил, что страны Южного Кавказа имеют «суверенное право» на установление таких контактов, однако добавил, что «конечно же, мы внимательно наблюдаем, но намерены главным образом ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которые имеются у нашей страны со странами региона».

17 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг начал свое трехдневное турне по Южному Кавказу с визита в Баку, где встретился с президентом, а также министрами обороны и иностранных дел. Он прибыл в Грузию 18 марта и встретился с президентом и премьер-министром. Генеральный секретарь НАТО завершил свое турне 19 марта визитом в Армению, где встретился с президентом и премьер-министром.

