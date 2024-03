ОЭСР и местные НПО призывают Грузию вернуться к процессу ОЭСР

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 14 марта призвала Грузию вновь присоединиться к программе экспертной оценки Плана действий по борьбе с коррупцией (IAP) после того, как Грузия решила выйти из 5-го раунда мониторинга в прошлом году. В рамках программы ОЭСР публикует отчеты по оценке усилий стран Южного Кавказа и Черного моря – Украины, Армении, Азербайджана, Молдовы и (до этого) Грузии – для определения актуальных направлений для продвижения антикоррупционных реформ и усиления борьбы с коррупцией.

В отчете Программы коллегиальной оценки Плана действий по борьбе с коррупцией (IAP) оцениваются антикоррупционные реформы в следующих областях: национальная антикоррупционная политика, независимость судебной системы, независимость прокуратуры, реагирование на коррупционные преступления, специализированные антикоррупционные учреждения, добросовестность бизнеса, публичные закупки, защита обличителей, конфликт интересов и имущественные декларации.

«5-й раунд мониторинга антикоррупционной среды позволяет странам оценить свой прогресс по отношению к другим странам региона, а также способствует антикоррупционным реформам. Грузия, некогда лидер антикоррупционных реформ в регионе, отказалась от участия в пятом раунде мониторинга. ОЭСР призывает Грузию пересмотреть это решение и вновь присоединиться к программе экспертной оценки, чтобы продолжить борьбу с коррупцией», – говорится в заявлении ОЭСР.

В совместном заявлении, опубликованном 18 марта, местные неправительственные организации подчеркнули, что Грузия – единственная страна, которая отказалась участвовать в пятом раунде мониторинга. По их словам, правительство пыталось затянуть процесс ОЭСР/АКС еще в 2021 году, когда готовился пилотный отчет по пятому раунду. «Из-за критической оценки антикоррупционных реформ, особенно в части независимой судебной власти и прокуратуры, правительство выступило против публичного обнародования отчета. В 2023 году впервые за 20 лет правительство Грузии отказалось участвовать в раунде мониторинга», – говорится в совместном заявлении.

Организации отмечают, что после создания Антикоррупционного бюро появилась надежда, что Грузия вернется к этому процессу, хотя этого пока не произошло. «Грузия уже четвертый год не имеет национальной антикоррупционной стратегии и плана действий, что прямо указывает на то, что борьба с коррупцией на национальном уровне фактически прекратилась», – говорится в заявлении.

По заявлению организаций, Еврокомиссия также призывает Грузию вернуться в процесс ОЭСР/АКС. «В отчете, подготовленном в ноябре 2023 года, упоминается, что Еврокомиссия ожидает, что правительство Грузии отменит решение о выходе из процесса мониторинга ОЭСР/АКС, а также полностью выполнит рекомендации предыдущих раундов мониторинга», – говорится в заявлении.

«Организации-участницы еще раз призывают правительство Грузии выполнить рекомендации Европейской комиссии, вернуться к процессу ОЭСР/АКС и не препятствовать процессу европейской интеграции страны», – заявляют в организациях.

Совместное заявление подписали «Международная прозрачность – Грузия», Ассоциация молодых юристов Грузии, Институт развития свободы информации и Центр мониторинга управления.

