Главный фигурант «дела картографов» Давид Хидашели четыре года работал советником министра обороны

Давид Хидашели, главный фигурант т.н. «дела картографов» и человек, близкий к попавшему под санкции российскому бизнесмену Владимиру Евтушенкову, в период с 2020 по февраль 2024 года занимал должность советника министра обороны Грузии. Министерство обороны подтвердило эту информацию в заявлении от 15 марта.

Днем ранее указанную информацию обнародовала оппозиционная телекомпания «Мтавари архи» на основании документа, полученного ею из анонимных источников, что вызвало обеспокоенность общественности тем, что связанный с Россией бизнесмен, работая советником министра обороны, мог иметь доступ к секретным государственным документам, в том числе по вопросам национальной безопасности. В Министерстве обороны Грузии хотя и подтвердили тот факт, что Хидашели работал советником, но также отметили, что Хидашели не имел доступа к государственной тайне во время своей работы в Министерстве обороны.

Кто такой Давид Хидашели?

Давид Хидашели — грузинский бизнесмен, известный своими тесными связями с ближайшим окружением Владимира Путина, включая попавшего под санкции бизнесмена Владимира Евтушенкова, который поддержал аннексию Крыма. С 2007 по 2014 год Хидашели занимал должность исполнительного вице-президента ПАО АФК «Система» — российского конгломерата, принадлежащего Евтушенкову.

Он также известен ключевой ролью, которую он сыграл в т.н. «деле картографов», где власти «Грузинской мечты» обвиняли бывших публичных служащих в попытке передать часть территории Грузии Азербайджану. По просьбе основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили Хидашели разыскал в России «потерянные» карты и привез их в Грузию. Прокуратура Грузии утверждала, что карты, полученные Хидашели, наиболее точно определяют исторические границы Грузии и что обвиняемые намеренно спрятали эти карты, чтобы предотвратить их использование.

В другом спорном случае в 2022 году правительство Грузии предоставило частной компании, находящейся во владении Хидашели, лицензию на охоту сроком на 49 лет на 104 712 гектаров леса в регионе Рача (Западная Грузия), что вызвало протесты местного населения. Лицензия на охоту была продана на аукционе за 1 151 832 лари. Из-за протеста лицензию отозвали.

Комментарии политиков

Несмотря на то, что Министерство обороны опровергло обвинения телеканала «Мтавари архи» в том, что Хидашели мог иметь доступ к государственной тайне, некоторые оппозиционные политики по-прежнему с подозрением относятся к этому вопросу.

Представители оппозиции, подчеркивающие связи Хидашели с Россией, выражают обеспокоенность по поводу его возможного доступа к секретной информации. Некоторые из них также ставят под сомнение официальное назначение Хидашели советником министра обороны и говорят, что Хидашели мог общаться с представителями властей и без назначения на публичную должность. Вызывает вопросы информация, распространенная телекомпанией «Мтавари архи» о том, что зарплата Хидашели составляла всего 1 000 лари.

Между тем, члены правящей партии отвергли опасения по поводу связей Хидашели с Россией и вместо этого подчеркнули его роль в «деле картографов», а также важность его назначения советником министра.

По информации Министерства обороны Грузии, Давид Хидашели занимал должность советника в Министерстве обороны до 9 февраля, а «после приостановления полномочий действующего министра обороны административный контракт Давида Хидашели был расторгнут и с тех пор он больше не работает в Министерстве обороны».

