Мусульманам в Адигени не советуют собираться на пятничную молитву из-за напряженности

14 марта Управление мусульман всея Грузии призвало мусульманское население муниципалитета Адигени в регионе Самцхе-Джавахети воздержаться от большого собрания на Джума-намаз в поселке Адигени в пятницу. Предупреждению предшествовали оскорбления мусульман со стороны местных православных христиан во время молитвы 8 марта за открытие мечети в их частном доме. Ограничения на местную религиозную деятельность происходит во время месяца Рамадан, который отмечают мусульмане всего мира.

Мечеть и мусульманский образовательный центр в доме имама Мераба (Юсуфа) Микеладзе открыты уже полтора года, поскольку другой молельни в селе нет. За это время местные православные христиане и священнослужители неоднократно угрожали местным мусульманам и требовали прекращения религиозной деятельности. По их мнению, открытие мечети в частном доме незаконно.

8 марта около 200 местных жителей окружили дом, в котором три человека читали пятничную молитву. Толпа угрожала верующим мусульманам. В распространенном видеоматериале видно, как священник Зарзмского монастыря Николоз Гецадзе пытается прорваться через кордон полиции и проникнуть в дом имама Мераба (Юсуфа) Микеладзе. На видео слышен голос Николоза Гецадзе, который говорит: «этот дом никогда не будет твоим», а затем сопровождающие его лица повторяют: «он будет наш, он будет принадлежать грузинскому народу, христианам».

В июле 2023 года при участии местных и центральных властей прошли переговоры между православными и мусульманскими священнослужителями, после которых они договорились, что молитва будет временно продолжена в доме имама Мераба (Юсуфа) Микеладзе, пока местные власти не приобретут помещение для религиозных мероприятий в селе Иджарети. Местная власть до сих пор не выделило альтернативное здание для мусульман.

12 марта Центр социальной справедливости обратился в Специальную следственную службу с просьбой дать правовую оценку событиям, произошедшим 8 марта 2024 года в поселке Адигени, и начать расследование по статье 156 (преследование) Уголовного кодекса Грузии.

«Следует отметить, что до сих пор ни один эпизод угроз, преследований и вмешательства в религиозную деятельность не привел к должной реакции со стороны правоохранительных органов. Непрерывность угроз и притеснений, а также очевидный мотив религиозной нетерпимости, показывают, что со стороны местной православной общины и духовенства, в том числе Николоза Гецадзе, вероятно, имеют место преследование на почве религиозной нетерпимости, что карается статьей 156 Уголовного кодекса Грузии», – заявили в Центре социальной справедливости.

В то же время в Управлении мусульман всея Грузии заявили: «противостояние на религиозной почве и нетерпимость к убеждениям противоречат многовековым традициям толерантности в нашей стране… Мы считаем недопустимым, чтобы какая-либо сторона провоцировала конфликт во имя религии и использовала ее в своих целях, поскольку такие безрассудные шаги могут поставить под угрозу мирное сосуществование нашего народа».

Управление призывает местных мусульман воздержаться от массовых собраний для совершения Джума-намаза в поселке Адигени в пятницу, отмечая, что стороны, участвующие в переговорах, стремятся достичь общего соглашения в ближайшие дни.

