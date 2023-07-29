Задержаны восемь человек по делу об убийстве сержанта Роина Шавадзе

Прокуратура Грузии 28 июля сообщила, что по делу о незаконном задержании и умышленном убийстве сержанта Роина Шавадзе, а также о превышении должностных полномочий задержаны восемь человек, в отношении двух лиц объявлен розыск.

Уголовное преследование осуществляется по нескольким статьям Уголовного кодекса Грузии: подпунктам «б» и «д» части 2 статьи 109 (умышленное убийство лица в беспомощном состоянии, совершенное группой, с предварительного ведома преступника); части 3 статьи 147 (умышленное незаконное задержание, повлекшее тяжкие последствия); подпунктам «б» и «в» части 3 статьи 333 (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или с применением оружия и оскорбляющее личное достоинство потерпевшего).

19 ноября 2020 года Европейский суд по правам человека установил по делу «Шавадзе против Грузии», что Грузия нарушила свои обязательства по статье 2 Европейской конвенции о правах человека, что подразумевает нарушение права на жизнь, как в процессуальном аспекте, так и по существу. Страсбургский суд также обратил внимание на «отсутствие независимости и беспристрастности в процессе первоначального расследования» и отметил, что уголовное расследование смерти супруга заявителя является неэффективным и нарушает процессуальные обязательства, взятые на себя государством заявителя в соответствии со статьей 2 Конвенции.

Роин Шавадзе служил в Министерстве обороны Грузии бригадным сержантом. В 2005-2006 годах участвовал в миротворческой миссии в Ираке в составе Коалиционных сил, в ходе которой был награжден медалью за образцовую службу. Он также участвовал в августовской войне 2008 года между Россией и Грузией. 16 августа 2008 года Служба безопасности Грузии задержала Роина Шавадзе в Батуми, при этом его жестоко избили и громко называли предателем родины. Затем его посадили в полицейскую машину. Через шесть часов полиция сообщила жене Шавадзе о его смерти. По официальной версии, Шавадзе был задержан в связи с преступлением, связанным с наркотиками, и получил смертельные повреждения при попытке к бегству.

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