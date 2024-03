В Украине погибли еще два грузинских бойца

Less than a minute

6 Less than a minute

Еще два грузинских бойца, Нодар Насыров и Георгий Гогиашвили, погибли в Украине. Об этом «Грузинский легион» сообщил 9 марта. Оба они были членами воинской части, состоящей в основном из добровольцев-этнических грузин, воюющих на стороне Украины.

В МИД Грузии подтвердили «Civil Georgia», что оба погибших являются гражданами Грузии.

По информации «Грузинского легиона», грузинские бойцы погибли вблизи украинского города Запорожье. Командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили сообщил, что во время перевозки боеприпасов боевая машина перевернулась, и оба бойца погибли.

По неофициальным подсчетам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года в боях против России погибли 46 граждан Грузии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)