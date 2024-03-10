 Placeholder canvas
Источник: страница «Грузинского легиона» в Facebook
Новости

В Украине погибли еще два грузинских бойца

Civil.ge Send an email 10/03/2024 - 21:10
6 Less than a minute

Еще два грузинских бойца, Нодар Насыров и Георгий Гогиашвили, погибли в Украине. Об этом «Грузинский легион» сообщил 9 марта. Оба они были членами воинской части, состоящей в основном из добровольцев-этнических грузин, воюющих на стороне Украины.

В МИД Грузии подтвердили «Civil Georgia», что оба погибших являются гражданами Грузии.

По информации «Грузинского легиона», грузинские бойцы погибли вблизи украинского города Запорожье. Командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили сообщил, что во время перевозки боеприпасов боевая машина перевернулась, и оба бойца погибли.

По неофициальным подсчетам, с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года в боях против России погибли 46 граждан Грузии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

Tags
Civil.ge Send an email 10/03/2024 - 21:10
6 Less than a minute

მსგავსი/Related

Оппозиционный депутат подвергся физическому нападению

07/03/2024 - 13:53

Гаагский суд выдал ордера на арест российского военного командира, воевавшего в Украине и Грузии

06/03/2024 - 17:47

Премьер-министр назначил нового заместителя министра финансов

06/03/2024 - 13:33

Президент Исландии находится с визитом в Грузии

05/03/2024 - 18:15
Back to top button