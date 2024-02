Еще два грузинских бойца погибли в Украине

Less than a minute

16 Less than a minute

Еще два грузинских бойца, Зура Циклаури и Гоча Жвания, погибли во время боев в Украине. Об этом 1 февраля сообщил «Грузинский легион».

В «Грузинском легионе» сообщили «Civil Georgia», что оба погибших были гражданами Грузии. Информацию также подтвердили в МИД Грузии.

По информации «Грузинского легиона», бойцы погибли на передовой Восточного фронта. Оба они воевали в составе «Грузинского легиона» в Украине с 2014 года.

По неофициальным подсчетам, с начала полномасштабной войны в Украине 24 февраля 2022 года в боях против России погибли 44 гражданина Грузии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)