 Placeholder canvas
Источник: Rand Corporation
Новости

Еще два грузинских бойца погибли в Украине

Civil.ge Send an email 02/02/2024 - 16:25
16 Less than a minute

Еще два грузинских бойца, Зура Циклаури и Гоча Жвания, погибли во время боев в Украине. Об этом 1 февраля сообщил «Грузинский легион».

В «Грузинском легионе» сообщили «Civil Georgia», что оба погибших были гражданами Грузии. Информацию также подтвердили в МИД Грузии.

По информации «Грузинского легиона», бойцы погибли на передовой Восточного фронта. Оба они воевали в составе «Грузинского легиона» в Украине с 2014 года.

По неофициальным подсчетам, с начала полномасштабной войны в Украине 24 февраля 2022 года в боях против России погибли 44 гражданина Грузии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

Tags
Civil.ge Send an email 02/02/2024 - 16:25
16 Less than a minute

მსგავსი/Related

Форум Восточного партнерства комментирует «клеветническую кампанию» против экспертов НПО

01/02/2024 - 13:52

Национальное исполнительное бюро потребовало от «Консервативного движения/Альт-Инфо» выплатить штраф в размере 232 705 лари

31/01/2024 - 18:38

Суд оштрафовал задержанного при выселении семьи на улице Кекелидзе журналиста

31/01/2024 - 17:45

Телекомпания «Формула» прекращает развлекательные программы и переходит на информационно-аналитические передачи

31/01/2024 - 16:33
© Copyright: Civil Georgia 2024
Back to top button