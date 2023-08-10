В Грузии приступили к изучению законности обработки персональных данных на Yandex.Go

Служба защиты персональных данных Грузии сообщила 9 августа, что приступила к изучению законности обработки персональных данных через приложение «Yandex.Go». «Учитывая высокий общественный интерес, служба незамедлительно проинформирует о результатах исследования», — говорится в сообщении службы.

В то же время служба предупреждает граждан, что «важно, прежде чем загружать какое-либо приложение, чтобы граждане ознакомились с информацией о том, к каким данным приложение будет иметь доступ в своем устройстве, и только после этого загружали его».

За несколько дней до начала расследования независимое русскоязычное интернет-издание «Медуза» сообщило, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) получит неограниченный доступ к базам данных «Яндекса», в частности к базам данных Службы заказа такси «Yandex.Go». По данным «Медузы», ФСБ получит непрерывный круглосуточный доступ к данным Яндекса, который распространится за пределы России и потенциально затронет жителей более 20 стран, где Яндекс все еще работает. Среди них: Армения, Грузия, Норвегия, Казахстан, Израиль и Финляндия (Латвия и Эстония заблокировали деятельность Яндекса в 2022 году).

Законопроект был принят Государственной Думой РФ в третьем чтении 22 декабря 2022 года. Закон требует, чтобы Служба заказа такси автоматически предоставляла ФСБ удаленный доступ к своим информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов. Согласно тому же закону, который вступит в силу 1 сентября и был подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным, ФСБ будет иметь неограниченный доступ к персональным данным. На данный момент в этот реестр обмена информацией между российскими службами такси включен только Yandex.Go.

Следует отметить, что 8 августа Управление по защите данных Финляндии предписало Yandex LLC и Ridetech International B.V. прекратить передачу персональных данных пользователей службы такси Yango в Россию и прекратить обработку собранных персональных данных. Это временное требование вступит в силу 1 сентября и, как ожидается, продлится до 30 ноября.

Информация о потенциальном доступе ФСБ к персональным данным вызвала беспокойство у пользователей Yandex.Go за границей, что побудило их обратиться в службу поддержки клиентов приложения. Источник в «Яндексе» сообщил «Медузе», что в связи с вышеупомянутыми опасениями сотрудники обратились к руководству компании и запросили дополнительную информацию о защите данных. В ответ представитель руководства заявил, что данные Yandex.Go и Yango хранятся в России. Они также призвали сотрудников избегать обсуждения географического расположения центров обработки данных при разговоре с клиентами.

Тот же источник сообщил, что все базы данных сервисов Yango территориально объединены в России, поэтому информация из международного и внутреннего сегментов хранится вместе. При этом Яндекс утверждает, что, несмотря на то, что данные хранятся в России, доступ к ним остается прерогативой правоохранительных органов страны, в которой осуществляется путешествие, в соответствии с местным законодательством. Компания обещает своим пользователям, что указанная практика сохранится и после вступления в силу нового закона с 1 сентября.

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