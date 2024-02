Константин Пилия говорит об оттоке населения из Гали

Глава абхазской администрации оккупированного Гали Константин Пилия 28 февраля встретился с лидером оккупированной Абхазии Асланом Бжания и обсудил вопрос оттока местного населения из Гали.

По словам Пилия, отток населения начался в 2015 году, что связано с «трудностями с документами». Около 30 000 этнических грузин из Гали были лишены политических прав после того, как власти оккупированного региона лишили их абхазского «гражданства» из-за опасений влияния этнических грузин на результаты выборов в 2014 и 2017 годах. Пилия отметил, что из-за «отсутствия перспектив получения гражданства» ускорился отток населения из Гали.

По словам Пилия, по переписи 2011 года в Гали проживает около 30 тысяч этнических грузин, хотя численность трудоспособного населения составляет 17 тысяч; 5 863 пенсионера получают пенсию по «виду на жительство», а 344 пенсионера получают пенсию по статусу «гражданина Абхазии». Перепись, проведенная в условиях оккупационного режима, считается недостоверной как методологически, так и потому, что люди скрывают данные.

По заявлению Пилия, в 2023 году в Гали родилось 137 детей, но свидетельства о рождении получили только 59, поскольку у большинства родителей нет соответствующих документов. По его словам, дети, оставшиеся без документов, не имеют никаких перспектив получить их в будущем (предположительно, у родителей есть грузинские паспорта, и дети тоже зарегистрированы в остальной Грузии – прим. Civil Georgia). Трудно определить людей, которые решили уйти по этим причинам, «они просто уходят», – сказал Пилия.

По данным местной администрации, около 5 тысяч человек, проживающих в Гали, имеют только один документ – т.н. «форму N9» (вместо удостоверения личности, который выдается как временный документ в случае утраты соответствующих документов, удостоверяющих личность). 1 130 человек имеют «абхазский паспорт», а 21 500 т.н. «вид на жительство».

Пилия также упомянул законодательные изменения 2022 года, согласно которым этнические грузины, проживающие в Гальском районе, смогут получить «абхазский паспорт», «восстановив свою абхазскую идентичность». Чтобы получить абхазские паспорта, жителям Гали придется отказаться от грузинских фамилий и перейти на абхазские. Пилия отметил, что эти изменения не были реализованы. Этнические грузины осудили изменения и назвали их «неприемлемым экспериментом над населением Грузии».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)