Фонд развития медиа: кампания развлекательных и анонимных фейсбук-страниц против ЕС

Платформа проверки фактов Фонда развития Медиа (MDF) «Детектор мифов» раскрыла кампанию против ЕС, проводимую с помощью развлекательных и анонимных страниц в Facebook. Согласно исследованию, опубликованному 18 октября, эти страницы распространяют антизападные посылы посредством спонсируемых постов с января 2023 года.

Кто они?

«Страницы Facebook, с использованием т.н. мемов (memes) для усиления дезинформации и укрепления стереотипов в обществе, действуют идентичными методами и утверждают, что вступление в Евросоюз означает отказ от традиционных ценностей и усиление прав ЛГБТ-сообщества», – говорится в исследовании. В то же время указанные страницы были созданы в первой половине 2023 года и в их категориях указаны информационные технологии, маркетинг, музыканты, услуги купли-продажи.

Кто стоит за этими страницами?

Согласно правилам политической рекламы Facebook, только авторизованным пользователям разрешено размещать предвыборную и политическую рекламу. Это означает, что рекламодатель должен пройти авторизацию и публиковать политическую рекламу таким образом, чтобы определить, кто несет ответственность за каждую спонсируемую рекламу (Paid for by). Кроме того, политический рекламодатель должен быть авторизован в стране, в которой проживает целевая аудитория его рекламы.

Несмотря на эти правила, на выявленных страницах в Facebook, которые распространяли рекламу на грузинскую аудиторию, была указана другая страна, а в некоторых случаях страна вообще не указывалась. Кроме того, в библиотеке реклам на этих страницах не отмечается, кто заплатил за рекламу, и кто несет ответственность за нее. Также в некоторых случаях на упомянутых страницах Facebook публикуются посты, содержащие дезинформацию.

Что общего у этих страниц?

В результате мониторинга «Детектора мифов» выявлено 7 подозрительных страниц Facebook, которые действуют по следующей тактике:

В библиотеке рекламы каждой страницы встречаются спонсированные мемы (комбинация изображения и текста), которые касаются ложного обещания интеграции Грузии в ЕС, длинному списку требований, нарушению национальных и традиционных ценностей в случае вступления Грузии в ЕС;

Категория, указанная на страницах Facebook, не соответствует содержанию публикаций в библиотеке реклам;

В графе постов, размещенных анонимными страницами (в ленте), в большинстве случаев не обнаруживаются встречаются посты, доступные в библиотеке рекламы;

На трёх из семи страниц Facebook в качестве местоположения указана Украина и украинский номер;

В некоторых случаях на страницах Facebook публикуются/спонсируются посты и мемы с идентичным содержанием и визуальными эффектами;

Домен @kuromail.cc, которым заканчивается адрес электронной почты, указанный на двух страницах Facebook, может быть подключен к «ферме аккаунтов социальной сети», используемой для различных целей — управления социальными сетями или мошенничества.

Активны ли до сих пор эти страницы?

По состоянию на 18 октября три из семи страниц деактивированы, а четыре все еще доступны. Деактивированы следующие страницы: Programming Natural, Marketing Funny и Cool Move (которые больше не доступны для поиска); следующие страницы все еще доступны: Crazy World, Marketing Sanctuary; Bautista и Coco Kaewchay.

Несколько примеров

В целом пропагандистские послания содержат антизападные и, в частности, антиевропейские настроения. Они часто насыщены гомофобными посылами и распространяют страхи по поводу ЛГБТК+ сообщества.

Например, в марте 2023 года были опубликованы фотографии, на которых запечатлен зажженный перед церковью огонь, несколько десятков человек в руках с разноцветными флагами, руины домов и флаги Евросоюза.

Следует отметить, что посты имели идентичные описания. Согласно описаниям, эти фотографии были созданы платформой искусственного интеллекта Midjourney после того, как ее попросили показать, как будет выглядеть Грузия в 2050 году, если страна станет членом ЕС. В апреле 2023 года страница Facebook «Православная страница» представила распространяемые этими страницами посты как реальную историю и заявила, что церковь на фотографии — это православный храм, расположенный за границей.

Другие посты также содержат гомофобные послания. Страница Cool move в Facebook, которая на данный момент удалена, опубликовала пост, в котором также попросили искусственный интеллект, какие новости будут публиковаться в грузинских СМИ в 2050 году, после того как страна станет частью европейского сообщества. Как и в случае с публикациями на других страницах, этот пост также сопровождается фотографиями людей с разноцветными флагами. В спонсируемых постах той же страницы Facebook мы видим мемы, в которых акцент делается на то, как Грузия отчаянно ждет членства в ЕС и получает лишь волну пустых обещаний от Запада.

Дезинформация, распространяемая на страницах Facebook, содержит ложную информацию о членстве в ЕС. По их мнению, выдвинутые Грузии требования к членству в ЕС перевесят выгоды, которые страна получит от членства.

Призывая население защитить независимость страны, некоторые посты даже собирают голоса за петицию, цель которой — исключить статью о евроатлантической интеграции из Конституции Грузии.

Другие публикации также посвящены 12 рекомендациям ЕС, ложным обвинениям в финансируемых Западом революциях и Михаилу Саакашвили.

Некоторые рекламные объявления, опубликованные Programming Natural и Marketing Funny, визуально и по содержанию неотличимы друг от друга, а также мемы, спонсируемые Crazy World и Marketing Sanctuary, в которых утверждается, что европейские страны не считают Грузию достойной членства в ЕС и что после вступления Евросоюз Грузии ЛГБТ-сообщество планирует провести парад в Тбилиси.

Согласно исследованию, «использование мимов в кампаниях влияния является одним из методов, которые злоумышленники используют и в других странах. Например, использование российской «фабрикой троллей» техник мемов на президентских выборах в США в 2016 году обсуждается в докладе, подготовленном по заказу Комитета по разведке Сената США.

«Из-за ограниченности информации, публикуемой на страницах Facebook в разделе «О нас», и анонимности рекламодателя невозможно определить, управляет ли сетью одна и та же группа, хотя на страницах используются идентичные приемы и тактики воздействия на общественное мнение, одни и те же посты, а в двух случаях наличие одной и той же электронной почты вызывает сомнение в их связи друг с другом», — говорится в исследовании.

