Российский НИИРК назвал коммуникационный режим Грузии «относительно дружественным»

В списке дружественных коммуникационных режимов постсоветских стран, который опубликовал Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (НИИРК) России 26 февраля, Грузия была названа в числе «относительно дружественных» стран, а оккупированные Абхазия и Цхинвальский регион занимают первое и третье места в числе «дружественных коммуникационных режимов».

10 из 14 стран и двух оккупированных регионов, внесенных в список, считаются дружественными России (по порядку: оккупированный Цхинвальский регион, Беларусь, оккупированная Абхазия, Кыргызистан, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Армения).

Грузия – единственная страна, вошедшая в категорию «относительно дружественных» стран. По оценке института, внешнеполитический курс Грузии носит «явно антироссийский характер», хотя «режим экономических и гражданских коммуникаций стал более благоприятным, благодаря увеличению товарного оборота, сотрудничеству бизнес-миссий, открытию авиасообщение и др., грузинская молодёжь активно интересуется российскими образовательными проектами и приезжает в нашу страну.».

Что касается недружественных стран, список выглядит следующим образом: Молдова, Эстония, Литва, Латвия и Украина. В институте отмечают, что во всех странах ужесточен контроль над содержанием информационных и коммуникационных каналов, в том числе социальных сетей, в связи с чем информация о России подвергается цензуре как в недружественных, так и в дружественных странах.

В институте отмечают, что по сравнению с прошлогодней оценкой рейтинги Армении и Молдовы ухудшились. В Армении, как констатируют в институте, «политическая риторика» власти недружественна по отношению к России, «хотя и противоречит мнению армянского общества на более глубоком уровне». Молдова впервые внесена в список недружественных государств. В институте отмечают, что Молдова сталкивается с опасностью собственной идентичности и размыванию государственности», и выражают обеспокоенность по поводу пророссийского населения, проживающего в сепаратистском регионе Приднестровья.

По заявлению института, 14 постсоветских государств оцениваются «400 российскими и международными экспертами» по 12 индикаторам. Это: внешняя политика, экономика, медиакоммуникации, коммуникации в сфере образования, науки, культуры, молодежные отношения, религиозный диалог и другие. Используемое Институтом понятие дружественности подразумевает «взаимно благожелательные отношения стран, основанные на взаимном уважении, принципах дружбы и добрососедства, взаимных интересах и ценностях мирного сосуществования в многополярном мире».

