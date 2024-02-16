«TI Грузия» опубликовала доклад за 2023 год об экономической зависимости Грузии от России

НПО «Международная прозрачность – Грузия» 16 февраля опубликовала доклад за 2023 год об экономической зависимости Грузии от России. В организации заявляют, что по сравнению с 2022 годом экономическая зависимость Грузии от России снизилась, однако по сравнению с 2021 годом экономическая зависимость от России «все еще значительно увеличена». По данным организации, снижение экономической зависимости от России в 2023 году было вызвано главным образом сокращением денежных переводов.

В 2023 году Грузия получила от России 3,1 миллиарда долларов дохода за счет денежных переводов, туризма и экспорта товаров, что на 13% меньше показателя 2022 года. В 2023 году доходы из России составляли 10,3% экономики Грузии (ВВП), а в 2022 году — 14,5%.

Выводы исследования

В 2023 году граждане России зарегистрировали в Грузии 11 552 компании. С начала войны в Украине зарегистрировано 26 339 компаний. Кроме того, с марта 2022 года в Грузии было зарегистрировано в 3,6 раза больше российских компаний, чем в 1995-2021 годах.

Согласно докладу, по состоянию на 31 декабря 2023 года в Грузии зарегистрировано около 34 тысяч таких компаний, владельцами которых являются юридические лица и/или граждане РФ.

В организации отмечают, что 96% компаний, зарегистрированных в 2022-2023 годах, являются индивидуальными предприятиями, что свидетельствует о том, что часть граждан России переехала в Грузию, чтобы жить и заниматься бизнесом на длительное время.

В 2023 году из России приехало 1,4 млн посетителей, что на 30% больше показателя 2022 года и на 3,6% меньше показателя 2019 года до пандемии.

Согласно документу, доля российских посетителей в общем количестве посетителей увеличилась с 20% до 20,1%.

По данным организации, часть российских посетителей на самом деле являются иммигрантами и обосновались в Грузии уже давно. По данным Службы статистики грузии, в 2022 году в Грузии остались жить 62,3 тыс. граждан России.

Несмотря на то, что данные о миграции пока не опубликованы, «Международная прозрачность – Грузия» утверждает, основываясь на данных МВД, что в 2023 году в Грузию въехали 1 856 000 визитеров из России, а выехали 1 887 000.

В докладе также говорится, что по данным Национального банка Грузии, в 2023 году российские визитеры потратили в Грузии 938 миллионов долларов, что на 5,3% больше показателя 2022 года. Доля доходов от российских посетителей в общем объеме доходов, полученных от посетителей, в 2022 году составила 25,3%, а в 2023 году снизилась до 22,8%.

В 2023 году из России было переведено 1,5 млрд долларов, что на 26% меньше показателя 2022 года, но в 3,7 раза выше показателя 2021 года. По мнению организации, основная причина такого высокого роста – граждане России, переехавшие в Грузию, которым перечисляют деньги из России.

В 2023 году доля денежных переводов из России в общем объеме денежных переводов составила 37%, что на 10,3% меньше показателя 2022 года.

В 2023 году по сравнению с 2022 годом товарооборот Грузии с Россией снизился на 3% и составил 2,4 миллиарда долларов. По данным организации, снижение товарооборота вызвано снижением импорта.

В 2023 году экспорт грузинской продукции в Россию увеличился на 2,3% и составил 657 миллионов долларов. Доля России в общем экспорте Грузии составила 10,8%, что на 0,7 процентных пункта меньше показателя 2022 года.

В организации заявляют, что в 2023 году из Грузии в Россию больше всего увеличился экспорт безалкогольных напитков на 32 миллиона долларов (на 36%).

В документе также говорится, что с 1 августа 2023 года правительство Грузии запретило реэкспорт автомобилей, импортированных из США, в Россию. С 26 сентября аналогичный запрет распространился на реэкспорт автомобилей, импортированных из стран ЕС. В докладе подчеркивается, что такое решение правительства Грузии обусловлено ужесточением санкций, введенных против России США и Евросоюзом, и что до введения санкций, в январе-июле 2023 года, по сравнению с тем же периодом 2022 года реэкспорт автомобилей из Грузии в Россию увеличился на 200%, а в августе-декабре снизился на 98%. Всего в 2023 году по сравнению с 2022 годом реэкспорт автомобилей в Россию снизился на 11%.

Согласно документу, «экспорт грузинского вина по-прежнему отличается высокой зависимостью от российского рынка». В 2023 году экспорт вина в Россию увеличился на 5% и составил 168 миллионов долларов. На российский рынок приходится 65% экспорта грузинского вина, что является самым высоким показателем с 2005 года, – говорится в докладе.

В 2023 году импорт из России сократился на 5% и составил 1,7 млрд долларов. Однако по сравнению с 2021 годом он увеличился на 71%. Доля России в общем импорте Грузии составляет 11,3%, что на 2,2% меньше показателя 2022 года.

Согласно документу, в 2023 году больше всего сократился импорт нефтепродуктов из России – на 70 миллионов долларов (на 11%). Снижение импорта российского топлива в 2023 году произошло по двум причинам: 1. С 21 сентября по 17 ноября Россия прекратила экспорт бензина и 2. Российский бензин подорожал.

В 2023 году по сравнению с 2022 годом импорт природного газа из России увеличился на 15% и составил 596 миллионов кубометров (на сумму 131 миллион долларов). Доля российского природного газа во внутреннем потреблении Грузии выросла до 20% (для внутреннего потребления природного газа Грузии 80% импортируется из Азербайджана).

За январь-сентябрь 2023 года из России в Грузию поступило 67 миллионов долларов прямых инвестиций, что на 17% больше показателя января-сентября 2022 года.

Рекомендации

На основании указанных данных «Международная прозрачность – Грузия» заявляет, что экономическая зависимость от России опасна для Грузии, поскольку «традиционно Россия использует экономические отношения, как рычаг политического давления на независимые страны». По заявлению организации, целью властей Грузии должна стать минимизация экономической зависимости от России. Для этого необходимо:

Чтобы сократить торговлю с Россией, правительству Грузии следует активнее работать над подписанием соглашений о свободной торговле со всеми стратегическими партнерами;

Поскольку диверсификация экспортного рынка вина сложна и не может быть осуществлена ​​быстро, правительство должно иметь стратегию, как уменьшить зависимость от российского рынка в ближайшие годы;

Помощь из госбюджета не должна предоставляться таким бизнесам, которые усиливают экономическую зависимость от России.

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