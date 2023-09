Политический очерк: Отношения между Грузией и Украиной находятся на исторически низкой отметке

В политическом очерке «Проблемы в отношениях Грузии и Украины: стратегические союзники в спирали антагонизма», автором которого является исследователь Володимир Посвятенко, обсуждаются сложности отношений между Грузией и Украиной – эти две страны когда-то считались близкими стратегическими партнерами – а сегодня их отношения находятся на исторически низкой отметке.

Комплексная динамика в отношениях «Грузинской мечты» и Украины

Согласно документу, отношения между Грузией и Украиной резко ухудшились после полномасштабного вторжения России в Украину. Неоднозначная позиция правительства «Грузинской мечты» в отношении российской агрессии еще больше углубила раскол между Украиной и Грузией, а напряженность достигла беспрецедентного уровня остроты, что нанесло ущерб стратегическому партнерству между двумя странами.

Согласно очерку, неоднозначная позиция «Грузинской мечты» объясняется тем, что «власти «Грузинской мечты» считают, что, поскольку Грузия находится вне зонта безопасности НАТО, лучший способ гарантировать безопасность страны – это проводить политику успокоения в отношении России. А по мнению Украины, такое поведение Грузии наносит ущерб стратегическому партнерству между этими двумя государствами».

Также «многочисленные разногласия между правительствами Грузии и Украины выявили различия в идеологической, ценностной, внешнеполитической ориентации и политике безопасности, а также отсутствие взаимной солидарности».

Несмотря на меняющийся характер двусторонних отношений между властями этих двух государств, граждане этих стран относятся друг к другу очень позитивно. Это подтверждается всеобщей поддержкой грузинами Украины во время полномасштабной российской интервенции – подавляющее большинство населения Грузии, 88%, поддерживает Украину. При этом 98% имеют очень положительное (30%) и положительное (8%) общее отношение к украинскому народу. Украинские добровольцы воевали на стороне Грузии в войне в Абхазии, а грузинские добровольцы воюют на стороне Украины с 2014 года и представляют собой самую большую группу иностранных бойцов. Победа Украины для Грузии означает возможность восстановить территориальную целостность и справедливость в отношении российского агрессора.

В то же время власти «Грузинской мечты» избрали политику «нераздражения» по отношению к России, которая подразумевала более сдержанный примирительный подход к России, воздержание от конфронтационной риторики и перенесение акцента на экономические вопросы. Более того, представители «Грузинской мечты» часто указывают на связи между высокопоставленными чиновниками властей Украины и оппозиционной партией Грузии – «Единое национальное движение» (ЕНД). Из этих предположений была создана теория заговора, которую часто повторяют высокопоставленные представители «Грузинской мечты», будто ЕНД, украинские власти и неизвестные западные лидеры – т.н. «партия глобальной войны» пытается вместе втянуть Грузию в войну, чтобы открыть т.н. «второй фронт» против России.

Мнения грузинской общественности относительно политики правительства в отношении Украины разделились. Более трети населения считают, что правительство должно делать больше для поддержки Украины.

Растущие экономические связи Грузии с Россией являются одной из главных предметов обеспокоенности для Украины. «Украина считает, что любое государство, которое осуществляет экономическую деятельность с Россией, потенциально увеличивает способность России избежать санкций и продолжить войну».

В то же время население Грузии в целом критикует подход правительства по поводу въезда российских граждан в страну. 57% населения не согласны с подходом правительства Грузии, а 69% поддерживают введение визового режима для граждан России.

Фактор Саакашвили

Наибольшая близость между двумя государствами была в 2000-е годы, во время президентства Михаила Саакашвили и Виктора Ющенко. В то время началось формирование стратегического партнерства между Грузией и Украиной, которое привело эти две страны к общей цели европейской и евроатлантической интеграции. В Украине нравились антикоррупционные реформы, проведенные правительством Саакашвили. В результате установилась тесная связь между партией бывшего президента «Единое национальное движение» (ЕНД) и прозападными политиками Украины.

Для правительства «Грузинской мечты» вовлеченность ее политических оппонентов из ЕНД, в том числе Михаила Саакашвили во внутреннюю политику Украины – стала главным фактором раскола в двусторонних отношениях этих стран. Предоставление гражданства Украины Михаилу Саакашвили и его назначение губернатором Одесской области вызвало раздражение властей Грузинской мечты, а власти Украины утверждали, что этот вопрос рассматривали за рамки двусторонних отношений. Таким образом, т.н. «фактор Саакашвили» стал одним из элементов раскола в грузино-украинских отношениях.

Изменение динамики в Ассоциированном трио

Полномасштабное вторжение России в Украину связано с «тройкой» нарушило динамику сотрудничества, что подтолкнуло Украину подать официальную заявку на членство в ЕС, за чем вскоре последовали заявки Грузии и Молдовы. В июне 2022 года Евросоюз предоставил Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС, а Грузия получила юридическое подтверждение европейской перспективы вместо статуса из-за проблем, связанных с демократией.

Это, наряду с разногласиями между правительствами Грузии и Украины, ослабило единство стран Ассоциированного трио на пути европейской интеграции.

Этому решению предшествовало несколько комментариев премьер-министра Гарибашвили, в которых он заявил, что Грузия больше, чем Украина и Молдова заслуживает статуса кандидата, и, не предоставив статус Грузии, страна была наказана «за неразвязывание войны». Эти комментарии были восприняты как бестактные заявления, препятствующие перспективе примирения Украины и Грузии, особенно с учетом того, что именно противостояние Украины России побудило ЕС занять более позитивную позицию в отношении потенциального членства в ЕС стран Ассоциированного трио.

Выводы и Рекомендации

Согласно документу, необходимо отдать приоритет дружественным отношениям между украинским и грузинским народами, поскольку разногласия между стратегическими партнерами только на руку России. Для достижения этой цели исследование предлагает несколько рекомендаций:

Правительству Грузии:

Четко выразить солидарность с Украиной;

Внести больше ясности в коммуникации по вопросам санкций и военной помощи;

Провести содержательные дискуссии о мерах, которыми Грузия может помочь Украине;

Проанализировать возможности диверсификации торговых отношений Грузии и снижения экономической зависимости от России;

Выразить готовность возродить связанный формат тройки и использовать его для углубления сотрудничества и достижения более тесной экономической и политической интеграции;

Активизировать участие в многосторонних инициативах с участием Украины и других стратегически важных стран, включая «Инициативу трех морей», и создать новые рамки сотрудничества в Черноморском регионе, а также с Украиной, Польшей и странами Балтии.

Правительству Украины:

Рассмотреть вопрос повторного назначения посла в Грузии;

Делать заявления только по авторизованным каналам, принимая во внимание потенциальные угрозы безопасности Грузии и чувствительность внутри- и региональной политической среды Грузии;

Пересмотреть свой подход к военной помощи из Грузии и воздерживаться от запроса военной помощи, поскольку Грузия не защищена зонтиком безопасности НАТО;

Деперсонализировать двусторонние отношения и сконцентрироваться на институционализированном международном сотрудничестве;

Четко выразить непоколебимую поддержку интеграции Грузии в ЕС и НАТО;

Содействовать и поощрять сотрудничество между гражданскими обществами Украины и Грузии.

