Руководители Грузии почтили память грузинских юнкеров

23 февраля руководство Грузии почтило память грузинских юнкеров, погибших за единство Грузии в битве против российской большевистской армии в 1921 году. Премьер-министр, председатель Парламента, мэр Тбилиси, министры и депутаты возложили венки к Мемориалу юнкерам во внутреннем дворе Дворца Парламента.

Председатель Парламента Шалва Папуашвили подчеркнул роль павших кадетов в истории Грузии и отметил: «этот день всегда напоминает нам, что грузинский народ никогда не согласится позволить, чтобы его страна была порабощена, оккупирована, была страной, к которой относятся как к части и провинции». Он также сказал, что этот день должен напомнить грузинам о борьбе за свободу. «Конечно, мы не должны забывать самоотверженную борьбу кадетов против оккупации, и мы должны завершить задачу по освобождению нашей страны от оккупации, которая должна закончиться объединением нашей страны», – заявил Шалва Папуашвили.

Сегодня президент Грузии возложила венок к Мемориалу кадетам в Коджори. В пресс-релизе Администрации президента говорится, что «к сожалению, поскольку президент Грузии не была приглашена Парламентом, она не имела возможности присутствовать на панихиде по душам кадетов в часовне, расположенной во дворе Парламента и почтить память кадетов вместе с другими представителями государственных учреждений».

В беседе с журналистами Папуашвили заявил, что президента Зурабишвили не пригласили на мероприятие, потому что «в прошлом году ее пригласили, но она не пришла на это мероприятие, спросите у нее причину, я не знаю, почему она не пришла, поэтому он не была там в прошлом году, и мы не пригласили в этом году».

