 Placeholder canvas
Источник: Грузинская мечта
Новости

Поменялось руководство парламентского большинства

Civil.ge Send an email 20/02/2024 - 13:16
11 Less than a minute

«Грузинская мечта» избрала лидером парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе, сменившего на этом посту Ираклия Кобахидзе. Последний недавно стал премьер-министром Грузии.

Председателем фракции «Грузинская мечта», которую ранее возглавлял Мдинарадзе, стал депутат Рати Ионатамишвили, а должность первого заместителя председателя фракции занял депутат Георгий Цагареишвили.

Кроме того, на должность вице-спикера Парламента будет выдвинута председатель Комитета по аграрным вопросам, депутат Нино Цилосани вместо Ираклия Чиковани, который стал министром обороны в кабинете Кобахидзе.

Депутат Гела Самхараули сменит Нино Цилосани на посту председателя Комитета по аграрным вопросам, а пост заместителя председателя того же комитета займет депутат Ираклий Дачи Бераия.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

Tags
Civil.ge Send an email 20/02/2024 - 13:16
11 Less than a minute

მსგავსი/Related

Зурабишвили говорит об «экзистенциальной» важности расширения ЕС на панельной дискуссии в Мюнхене

18/02/2024 - 17:05

После сообщений о смерти Навального граждане России провели акции в Грузии

18/02/2024 - 11:07

Встречи президента Зурабишвили на Мюнхенской конференции по безопасности

17/02/2024 - 23:55

Глава МИД Грузии встретился со своим венгерским коллегой

17/02/2024 - 19:25
Back to top button