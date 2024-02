Поменялось руководство парламентского большинства

Less than a minute

11 Less than a minute

«Грузинская мечта» избрала лидером парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе, сменившего на этом посту Ираклия Кобахидзе. Последний недавно стал премьер-министром Грузии.

Председателем фракции «Грузинская мечта», которую ранее возглавлял Мдинарадзе, стал депутат Рати Ионатамишвили, а должность первого заместителя председателя фракции занял депутат Георгий Цагареишвили.

Кроме того, на должность вице-спикера Парламента будет выдвинута председатель Комитета по аграрным вопросам, депутат Нино Цилосани вместо Ираклия Чиковани, который стал министром обороны в кабинете Кобахидзе.

Депутат Гела Самхараули сменит Нино Цилосани на посту председателя Комитета по аграрным вопросам, а пост заместителя председателя того же комитета займет депутат Ираклий Дачи Бераия.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)