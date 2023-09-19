Министр обороны принял участие в 15-м заседании Контактной группы по обороне Украины
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, находящийся с визитом в Германии, принял участие в пятнадцатом заседании Контактной группы по обороне Украины. Встреча прошла на авиабазе Рамштайн.
По информации Министерства обороны Грузии, встречу открыл министр обороны США Ллойд Остин. Группа обсудила ситуацию, сложившейся в результате агрессии России в Украине, а также о потребностях Украины в обороне и обучении. Министры обороны и командующие Силами обороны, члены международной группы поддержки Украины, обсудили краткосрочные и долгосрочные потребности Украины.
Контактная группа по Украине была создана в апреле 2022 года по инициативе Соединенных Штатов Америки и объединяет более 50 стран, поддерживающих Украину.
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