Министр обороны принял участие в 15-м заседании Контактной группы по обороне Украины

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, находящийся с визитом в Германии, принял участие в пятнадцатом заседании Контактной группы по обороне Украины. Встреча прошла на авиабазе Рамштайн.

По информации Министерства обороны Грузии, встречу открыл министр обороны США Ллойд Остин. Группа обсудила ситуацию, сложившейся в результате агрессии России в Украине, а также о потребностях Украины в обороне и обучении. Министры обороны и командующие Силами обороны, члены международной группы поддержки Украины, обсудили краткосрочные и долгосрочные потребности Украины.

Our commitment to Ukraine is a commitment to lasting security in Europe and beyond.



As the Ukraine Defense Contact Group convenes again today, our alliance remains united—now and for the long haul. pic.twitter.com/QFVdlar4D1 — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) September 19, 2023

Контактная группа по Украине была создана в апреле 2022 года по инициативе Соединенных Штатов Америки и объединяет более 50 стран, поддерживающих Украину.

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