 Placeholder canvas
Source: Defense Ministry of Georgia
Новости

Министр обороны принял участие в 15-м заседании Контактной группы по обороне Украины

Civil.ge Send an email 19/09/2023 - 19:22
5 1 minute read

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе, находящийся с визитом в Германии, принял участие в пятнадцатом заседании Контактной группы по обороне Украины. Встреча прошла на авиабазе Рамштайн.

По информации Министерства обороны Грузии, встречу открыл министр обороны США Ллойд Остин. Группа обсудила ситуацию, сложившейся в результате агрессии России в Украине, а также о потребностях Украины в обороне и обучении. Министры обороны и командующие Силами обороны, члены международной группы поддержки Украины, обсудили краткосрочные и долгосрочные потребности Украины.

Контактная группа по Украине была создана в апреле 2022 года по инициативе Соединенных Штатов Америки и объединяет более 50 стран, поддерживающих Украину.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

Tags
Civil.ge Send an email 19/09/2023 - 19:22
5 1 minute read

მსგავსი/Related

Глава Парламента Грузии встретился со своим венгерским коллегой

19/09/2023 - 12:57

В Украине погиб еще один грузинский боец ​​

19/09/2023 - 12:45

«Грузинская мечта» планирует мероприятия по выполнению условий Еврокомиссии

19/09/2023 - 11:24

Ираклий Кобахидзе раскритиковал НБГ и президента за высказывания о Парцхаладзе

19/09/2023 - 10:36
© Copyright: Civil Georgia 2023
Back to top button