Смерть 19-летней девушки из-за предполагаемой передозировки вновь вызвала обеспокоенность по поводу наркополитики государства

Смерть 19-летней девушки от предполагаемой передозировки наркотиками возобновила обеспокоенность по поводу наркополитики государства, при этом одни призывают смягчить ее, в то время как другие призывают к ее ужесточению. Будь то политические, медицинские, социальные или религиозные вопросы, все согласны с тем, что в стране существует множество актуальных проблем, когда дело касается наркотиков.

За смертью девушки последовали дискуссии на телеканалах и социальных сетях о неадекватности государственной наркополитики, а настоятель Спасо-Преображенского собора столичного района Ваке протоиерей Шалва (Кекелия) вместе с прихожанами совершил молебен на прилегающей к ночному клубу «Басиани» территории. Однако, как обычно, дебаты и дискуссии продолжались до тех пор, пока очередная новость не вытеснила эту тему из публичного дискурса и телеэкранов.

Заявление Клуба «Басиани»

Слухи о смерти молодой женщины из-за передозировки наркотиками распространялись в течение нескольких дней, после чего ночной клуб «Басиани», где предположительно произошел инцидент, опубликовал заявление и объяснил подробности смерти 19-летней девушки. Согласно заявлению, девушка зашла в клуб в воскресенье, 27 января, в 07:30 утра, а в 10:40 почувствовала недомогание «по пока неустановленной причине», после чего ей сразу же оказали первую помощь достаточно квалифицированная команда безопасности, и через примерно 10-12 минут на машине скорой помощи ее доставили в клинику, где спасти ее не удалось. В заявлении говорится, что причина смерти на данном этапе не установлена.

Клуб «Басиани» также отреагировал на «дезинформацию» о смерти еще одного гостя клуба от передозировки наркотиков, заявив, что «указанное не соответствует действительности, это ложь, и ее (такой информации) распространение не служит благим целям». Клуб призвал «авторов кампании по дискредитации прекратить бесстыдное манипулирование трагедией». По его заявлению, подобная кампания в прошлом, в 2018 году, закончилась погромом клуба полицией, что привело к массовым беспорядкам и протестам.

Подчеркнув, что идея создания безопасного пространства является основной целью «Басиани», в клубе отметили, что более 50 членов его команды прошли обучение по оказанию первой помощи и тренинги с учетом других потребностей. «В условиях существующей наркополитики ресурсы и возможности охраны здоровья и предупреждения каждого члена общества ограничены, а принятие радикальных профилактических мер невозможно, это не направлено на решение проблемы, а само становится причиной проблем, а иногда, к сожалению, трагедий», – говорится в заявлении. Клуб также заявил, что «вместо того, чтобы целенаправленно демонизировать и дискредитировать клубную культуру, было бы полезно напомнить об своей ответственности государству, в руках которого и находится главный рычаг разработки гуманной наркополитики, ориентированной на снижение вреда и на заботу».

Статистика, связанная с наркотиками

«Это очень плохой факт, конечно, это не первый случай, он был предан огласке, но, к сожалению, это не редкость. Ежегодно регистрируется около 30-40 смертей от передозировки. Это глобальная проблема», – заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури. Он не уточнил статистику передозировок, вопрос по которым остается открытым.

Гомелаури также отметил, что Грузия является транзитной страной и, к сожалению, наркотики «завозятся», но «охватить на 100% мы никак не сможем».

Министр признал необходимость изменения государственной политики, но воздержался от предложения однозначного видения того, как это следует сделать. Что касается темы ужесточения или смягчения наркополитики, он сказал: «только ужесточение делу не поможет. Тут следует провести комплексную работу по направлению наркотиков».

В то же время, согласно статистическим данным преступлений, зарегистрированных в 2023 году, в 2023 году по сравнению с 2022 годом факты раскрытия сотрудниками правоохранительных органов преступлений, связанных с наркотиками, увеличились на 20,53%, что в МВД связывают с «эффективной правовой политикой против незаконного распространения наркотиков и активной борьбы с наркопреступлениями со стороны МВД».

Противоположные взгляды

Вопросам, связанным с наркотиками, возможно, не уделяется столько внимания, как другим спорным темам на политической арене Грузии. Тем не менее, некоторые политические лидеры все же отреагировали на этот вопрос.

Зураб Гирчи Джапаридзе, лидер партии «Гирчи – больше свободы», обвинил власти в игнорировании урегулирования коренных причин: «пока люди покупают наркотики на черном рынке и их преследует полиция, до этого будут жертвы», – сказал Джапаридзе. По его словам, при существующей системе людям все равно удается покупать наркотики, но они не имеют представления об их качестве и составе. «Пока целью наркополитики является контроль над людьми, вымогательство у них денег и их использование для мобилизации голосов на выборах, эта реальность не изменится», – заявил он, обвинив всю систему, включая МВД и Патриархию ГПЦ в том, что они выступают против либерализации нынешней политики. «Причина смертей от наркотиков заключается в том, что система вынудила покупать то, о чем ничего не известно», – сказал он, добавив: «если бы это произошло при свете дня, это так бы не закончилось».

Лидер партии «За народ» Ана Долидзе заявила, что наркотики находятся в свободном доступе, в том числе через платформы социальных сетей, таких как Телеграм. Она обвинила власти в недостаточном и неэффективном контроле над этим вопросом. Более того, по словам Долидзе, власть сотрудничает с дилерами, поскольку в противном случае, по ее словам, наркотики не были бы доступны в стране. Долидзе также заявила, что власти следует усилить механизмы контроля границы, чтобы лучше контролировать приток незаконных веществ в страну.

Бывший премьер-министр, лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария, во время пребывания которого на посту министра внутренних дел полиция провела рейд в ночном клубе «Басиани» в 2018 году, заявил, что в стране нет ни репрессивной, ни либеральной наркополитики. По его словам, в Грузии вообще нет наркополитики. «Клубных наркотиков не существует. Наркотик есть наркотик, а клубные наркотики также убивают, как и все другие наркотики», – заявил он.

Молебен в окрестностях клуба «Басиани»

После трагической гибели 19-летней девушки протоиерей Шалва (Кекелия), настоятель храма Спаса-Преображения в Вакийском районе, вместе с прихожанами провел молебен в окрестностях клуба «Басиани» 9 февраля, во время чего была высказана критика не только в адрес наркополитики, но и в адрес самих клубов. Протоиерей Шалва Кекелия выразил надежду, что правительство, оппозиция, журналисты, неправительственные организации задумаются над этим вопросом и призвал задуматься молодежь, сошедшую с праведного пути.

Рекомендации Центра социальной справедливости

НПО «Центр социальной справедливости» опубликовала заявление по поводу факта смерти от передозировки, где раскрывает существующие проблемы и призывает власть предпринять конкретные шаги.

Центр социальной справедливости призывает власть создать Систему раннего предупреждения/уведомления (EWS) для мониторинга нелегального рынка наркотиков и выявления опасных веществ. Организация также акцентировала внимание на важности повышения доступности налоксона. Этот препарат эффективен при передозировке опиоидами, быстро выводя человека из бессознательного состояния и восстанавливая дыхание. С 2022 года его можно приобрести без рецепта, хотя запас препарата в аптечных сетях достаточно мал.

По заявлению организации, одним из наиболее важных компонентов предотвращения смертельных передозировок наркотиками является усиление первичной профилактики и внедрение основанных на доказательствах программ в школах. В организации также отметили, что в Грузии нет официальной статистики смертей от передозировок, а в отсутствие статистики практически невозможно планировать и реализовывать основанную на доказательствах профилактическую политику. Центр социальной справедливости заявляет, что важно активно распространять информацию для повышения осведомленности о вреде и последствиях, вызванных психоактивными веществами.

По мнению организации, государство должно провести фундаментальную реформу наркополитики, которая «вместо карательных мер будет направлена ​​на содействие охране здоровья человека и реализацию профилактических мер».

Нет никаких признаков обновленного подхода

Сообщения о предполагаемом существовании черного рынка наркотиков в клубах часто приводили к полицейским рейдам. Лицам, обвиненным в употреблении клубных наркотиков в личных целях, могут грозить длительные сроки тюремного заключения. Несмотря на расхождения во взглядах на возможные решения, эта проблема по-прежнему остается вне основной политической дискуссии, даже в начале года выборов, и это на том фоне, когда употребление наркотиков растет с каждым годом.

