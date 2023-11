В ходе боев в Украине погибли двое членов «Грузинского легиона», девять получили ранения

Less than a minute

«Грузинский легион», состоящий из добровольцев-этнических грузин, сообщил 16 ноября, что двое бойцов «Грузинского легиона» Рамаз Петелава и Бека Ломашвили погибли в ходе наступательной операции в направлении Донецка.

По той же информации, девять бойцов ранены, состояние троих из них тяжелое. «Грузинский легион» выражает соболезнования семьям погибших.

«Civil Georgia» обратился в МИД Грузии для уточнения деталей и материал будет соответствующим образом обновлен.

