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Источник: страница «Грузинского легиона» в Facebook
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В ходе боев в Украине погибли двое членов «Грузинского легиона», девять получили ранения

Civil.ge Send an email 16/11/2023 - 19:42
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«Грузинский легион», состоящий из добровольцев-этнических грузин, сообщил 16 ноября, что двое бойцов «Грузинского легиона» Рамаз Петелава и Бека Ломашвили погибли в ходе наступательной операции в направлении Донецка.

По той же информации, девять бойцов ранены, состояние троих из них тяжелое. «Грузинский легион» выражает соболезнования семьям погибших.

«Civil Georgia» обратился в МИД Грузии для уточнения деталей и материал будет соответствующим образом обновлен.

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Civil.ge Send an email 16/11/2023 - 19:42
5 Less than a minute

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