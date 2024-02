ЕСПЧ вынес решение по делу «Угулава против Грузии»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 1 февраля постановил, что в отношении бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава было нарушено предусмотренное пунктом 1 статьи 6 Европейской конвенции по правам человека «право на справедливое судебное разбирательство». По заявлению суда, Шалва Тадумадзе, который был генеральным прокурором, впоследствии стал судьей Верховного суда, что нарушило право на справедливое судебное разбирательство. ЕСПЧ не удовлетворил второй аспект жалобы Угулава, который касался законности суда.

В 2020 году Коллегия Верховного суда Грузии в составе трех человек, в которую входили бывший генеральный прокурор, а ныне судья Верховного суда Шалва Тадумадзе, Георгий Шавлиашвили и Мераб Габинашвили, признала тогдашнего лидера «Европейской Грузии» Гиги Угулава виновным в присвоении-растрате 48 миллионов лари из Фонда развития Тбилиси во время его пребывания на посту мэра. Его приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы.

По мнению Страсбургского суда, включения бывшего генерального прокурора Грузии в состав коллегии Верховного суда было достаточно, чтобы поставить под сомнение «объективную непредвзятость» суда.

Суд отмечает, что не было показано или аргументировано, что судья Шалва Тадумадзе обладал или выражал какие-либо личные настроения, что могло бы поставить под сомнение его предвзятость. Суд также отмечает, что Угулава не представил никаких доказательств того, что судья Шалва Тадумадзе фактически играл двойную роль в его уголовном деле. Кроме того, по мнению суда, сам факт того, что Тадумадзе когда-то был генеральным прокурором Грузии, не является поводом сомневаться в его объективной беспристрастности.

Однако суд также отметил, что Тадумадзе возглавлял прокуратуру Грузии, когда дело Угулава рассматривалось в Апелляционном суде Грузии.

По мнению суда, Угулава отказался от своего права предъявлять какие-либо требования о справедливой компенсации.

Комментируя решение суда, Гиги Угулава заявил, что «в очередной раз выяснилось, что наша судебная система, к сожалению, является шапито олигарха».

Материал будет обновляться…

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)