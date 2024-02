Форум Восточного партнерства комментирует «клеветническую кампанию» против экспертов НПО

Наблюдательный комитет Форума гражданского общества Восточного партнерства и Координационный совет Грузии Национальной платформы Форума гражданского общества Восточного партнерства 31 января опубликовали совместное заявление, в котором осуждают «клеветническую кампанию» связанных с «Силой народа» СМИ и «опасные заявления» членов «Грузинской мечты» против грузинских авторов издания Индекса Восточного партнерства 2023 года.

После публикации 9-го издания Индекса Восточного партнерства, в котором Грузия заняла третье место среди шести стран после Молдовы и Украины, и согласно которому «страна потеряла значительные позиции с точки зрения демократии и надлежащего управления, а также в направление политического сближения», представители правящей партии подвергли критике грузинских авторов индекса, во время чего председатель Парламента Шалва Папуашвили заявил, что они предоставляют европейским структурам недостоверную информацию о Грузии. Кроме того, проправительственное СМИ «ПосТВ» развернуло кампанию против грузинских авторов индекса и обвинило их в отправке негативных заключений о Грузии в европейские структуры.

«Попытки дискредитировать гражданское общество, принизить нашу роль, как наблюдателей, и представить активистов как «врагов» страны противоречат конституционным ценностям Грузии и ее обязательствам по европейской интеграции», – говорится в заявлении, где также подчеркивается, что либеральная среда является «хребтом любой здоровой демократии и страны, которая стремится вступить в ЕС».

В заявлении также говорится, что «построение доверия с гражданским обществом, поощрение академической свободы и обеспечение конструктивных дебатов по рекомендациям со стороны независимых экспертов и активистов, предоставленным в связи с политическими вопросами, только поддержат позитивную программу правительства» и, в итоге, более сильную демократию.

В заявлении кампания против грузинских авторов индекса названа «клеветнической кампанией» и содержится призыв прекратить клеветнические действия против гражданского общества и экспертов Индекса Восточного партнерства в целом.

Авторы заявления призывают власти Грузии принять во внимание выводы доклада и работать над их реализацией. Они также призывают европейские институты «тщательно следить за выполнением обязательств, взятых на себя Грузией в направлении реформ и европейской интеграции». В заявлении также содержится призыв к гражданскому обществу и международным организациям выразить солидарность со всеми экспертами, ставшими жертвами такой клеветнической кампании.

