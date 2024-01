«TI Грузия»: «коррупция в Грузии приняла крайнюю форму «захвата государства»»

НПО «Международная прозрачность – Грузия» обновила список предполагаемых случаев коррупции на высоком уровне. Организация периодически обновляет список, что позволяет отслеживать эти нарушения и оценивать масштабы коррупции на высоком уровне.

Обновленный список включает 164 предполагаемых случая коррупции на высоком уровне, в которых фигурируют как минимум 169 высокопоставленных должностных лиц, в том числе 13 судей, 30 членов Парламента, а также премьер-министр, бывший премьер-министр, министры и их заместители (29 человек), 56 муниципальных должностных лиц.

По заявлению организации, «нынешняя ситуация в Грузии с точки зрения коррупции характеризуется, с одной стороны, впечатляюще низким уровнем мелкой коррупции и в то же время практически полной безнаказанностью коррупции на высоком уровне. К сожалению, коррупция в Грузии приняла крайнюю форму – форму «захвата государства»».

Например, организация ссылается на Индекс восприятия коррупции «Международной прозрачности», согласно которому «влияние основателя правящей партии на ключевые институции подходит под определение захвата государства».

В то же время она отмечает, что «содержание и масштаб предполагаемых случаев коррупции в высших эшелонах, их количество и динамика роста дают основание говорить о том, что коррупция в высших эшелонах страны принимает форму «клептократии», когда правители государства используют политическую власть, чтобы присвоить богатство страны и подорвать критические голоса политической оппозиции, СМИ и гражданского общества».

По заявлению «Международной прозрачности – Грузия», несмотря на то, что на существование и серьезность проблемы коррупции на высшем уровне указывают данные местного гражданского общества, международные оценки, опросы общественного мнения, проведенные в Грузии, растущее число предполагаемых случаев, выявленных журналистами-расследователями и неправительственными организациями, ответственные органы, включая Генеральную прокуратуру и Службу государственной безопасности, оставляют без эффективного реагирования предполагаемые случаи коррупции на высоком уровне, особенно если в них фигурируют лица, близкие к правящей партии.

«Дела, периодически направляемые «Международной прозрачностью – Грузия», остаются без ответа, несмотря на то, что по законодательству Грузии, после получения информации о преступлении следователь и прокурор обязаны начать расследование», – отмечают в организации.

Рекомендация

Для решения проблемы коррупции на высоком уровне необходимо передать полномочия по расследованию коррупционных преступлений независимому антикоррупционному агентству, как того требуют Европарламент, Еврокомиссия и Антикоррупционная сеть Организации экономического сотрудничества и развития (OECD/ACN). В настоящее время борьба с коррупцией находится в ведении Службы государственной безопасности Грузии и прокуратуры.

Недавно добавленные дела:

Коррупция в Министерстве обороны с непосредственным участием министра Джуаншера Бурчуладзе и его заместителя Зураба Азарашвили (ныне министр здравоохранения) (из расследовательского сюжета выясняется, что на питание в армии используются просроченные продукты, армия снабжается некачественной одеждой и бельем);

недвижимость бывшего премьер-министра Мамуки Бахтадзе;

строительный бизнес и конфликт интересов, связанный с депутатом Ресаном Концелидзе;

контракты с крупным донором правящей партии на сумму 335 млн;

до 2 миллионов лари от государственных закупок для семьи представителя мэра Адигени;

черничный бизнес депутата Ираклия Заркуа;

бизнес брата высокопоставленного сотрудника полиции на реке Кинтриши;

земли 21-летнего сына министра обороны в Кахети;

политические пожертвования и победа в тендерах горнодобывающих компаний в Имерети;

ввоз контрабандных сигарет с территории оккупированной Абхазии;

собственность тещи премьер-министра Ираклия Гарибашвили;

непродекларированное имущество генерального директора Железной дороги Грузии.

