Компания, с которой расторгли контракт на реабилитацию проспекта Церетели, заключила новый договор

Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии подписал контракт с ООО «RTD» о реабилитации автодороги Игоети-Каспи-Ахалкалаки. ООО «RTD» — это компания, чей контракт на реабилитацию проспекта Церетели был расторгнут Мэрией Тбилиси из-за просрочки запланированных сроков.

По заявлению Департамента автомобильных дорог, тендер на реабилитацию автодороги был объявлен 9 ноября 2023 года. В тендере приняли участие три компании. Компания RTD, которая удовлетворила квалификационные требования и представила наименьшую цену, 22 декабря 2023 года была объявлена ​​победителем. Контракт был подписан 18 января, через два дня после расторжения договора о реабилитации проспекта Церетели в Тбилиси.

«Подчеркиваем, что Департамент автомобильных дорог при определении победителя действовал в соответствии с законом и не имел никаких законных оснований для дисквалификации участника или прекращения тендера. Также у ведомства не было юридических оснований отказать в подписании контракта с компанией-победителем. Более того, отказ Департамента автомобильных дорог был бы нарушением закона», – говорится в заявлении ведомства.

По его заявлению, несмотря на то, что сроки объявления и завершения тендера четко видны в общедоступной тендерной документации, «представители телекомпании, не сверившись с компетентным ведомством, намеренно распространяют неполную информацию, имеющую единственную цель – ввести в население заблуждение и дискредитировать государственные ведомства».

В комментарии изданию «Нетгазети» в Министерстве инфраструктуры заявили, что Мэрия просила внести RTD в «черный список», однако, поскольку компания выиграла тендер до того, как попала в «черный список», у Министерства инфраструктуры не было юридических оснований для расторжения контракта.

