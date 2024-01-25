 Placeholder canvas
Источник: 1TV.ge
Новости

Компания, с которой расторгли контракт на реабилитацию проспекта Церетели, заключила новый договор

Civil.ge Send an email 25/01/2024 - 19:01
4 1 minute read

Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии подписал контракт с ООО «RTD» о реабилитации автодороги Игоети-Каспи-Ахалкалаки. ООО «RTD» — это компания, чей контракт на реабилитацию проспекта Церетели был расторгнут Мэрией Тбилиси из-за просрочки запланированных сроков.

По заявлению Департамента автомобильных дорог, тендер на реабилитацию автодороги был объявлен 9 ноября 2023 года. В тендере приняли участие три компании. Компания RTD, которая удовлетворила квалификационные требования и представила наименьшую цену, 22 декабря 2023 года была объявлена ​​победителем. Контракт был подписан 18 января, через два дня после расторжения договора о реабилитации проспекта Церетели в Тбилиси.

«Подчеркиваем, что Департамент автомобильных дорог при определении победителя действовал в соответствии с законом и не имел никаких законных оснований для дисквалификации участника или прекращения тендера. Также у ведомства не было юридических оснований отказать в подписании контракта с компанией-победителем. Более того, отказ Департамента автомобильных дорог был бы нарушением закона», – говорится в заявлении ведомства.

По его заявлению, несмотря на то, что сроки объявления и завершения тендера четко видны в общедоступной тендерной документации, «представители телекомпании, не сверившись с компетентным ведомством, намеренно распространяют неполную информацию, имеющую единственную цель – ввести в население заблуждение и дискредитировать государственные ведомства».

В комментарии изданию «Нетгазети» в Министерстве инфраструктуры заявили, что Мэрия просила внести RTD в «черный список», однако, поскольку компания выиграла тендер до того, как попала в «черный список», у Министерства инфраструктуры не было юридических оснований для расторжения контракта.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)

Tags
Civil.ge Send an email 25/01/2024 - 19:01
4 1 minute read

მსგავსი/Related

Грузия назначила новых послов в Китай, Израиль, Иорданию и Кувейт

24/01/2024 - 18:26

Национальное исполнительное бюро отложило выселение еще одной семьи

24/01/2024 - 14:17

«TI – Грузия»: правительство скрыло информацию о постановлениях, в том числе о передаче госсобственности

24/01/2024 - 13:18

Грузинский капитан и моряки спасли 34 человека возле острова Крит

23/01/2024 - 22:12
© Copyright: Civil Georgia 2024
Back to top button