Мэр Тбилиси стал мишенью критики из-за затянувшейся реконструкции пр. Церетели

Реконструкцию проспекта Церетели, одной из центральных артерий столицы, планируют завершить в конце января. Однако маловероятно, что Мэрия Тбилиси уложится в этот срок, учитывая, что она расторгла контракты с компаниями, которые были ответственны за реконструкцию проспекта, и подписала новые контракты с четырьмя другими компаниями.

На фоне обвинений, связанных с коррупцией и нескончаемыми пробками на лицах города, мэр Тбилиси Каха Каладзе даже пообещал, что лично примет участие в работах по реконструкции проспекта. Вопрос, как всегда, приобрел политический оттенок.

Начало проекта

Реконструкция проспекта Церетели, включая мост Шаликашвили (бывший мост Дидубе), началась 20 апреля 2023 года. Заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бенделиани пообещал эффективное и быстрое завершение работ: «это будет полная реконструкция как подземных, так и надземных коммуникаций, будут устроены зеленые насаждения, сеть наружного освещения и подземные бункеры». Он также заявил, что из-за масштабов реабилитационной зоны работы будут проводиться круглосуточно. Бенделиани подчеркнул, что реконструкция проспекта Церетели завершится в январе 2024 года, а мост Шаликашвили будет завершен еще раньше, в октябре 2023 года. То же обещание повторил мэр Тбилиси, когда посетил проспект Церетели в начале реконструкции.

Несколько месяцев спустя, в октябре, посещая объект реконструкции вместе со своим заместителем Бенделиани, Каладзе заявил, что работы идут по плану. Он отметил, что «мы перекрыли вторую часть дороги, где ведутся такие же работы, хотя здесь делать гораздо меньше, поскольку основная сеть находилась на другой стороне».

1 ноября работы по реконструкции моста Шаликашвили были завершены, хотя проспекту Церетели еще далеко до такого состояния.

Источник насмешек

Согласно объявленному тендеру на работы по реконструкции проспекта Церетели, работы должны были выполнить две компании: ООО «RTD» и ООО «Millennium Builders Group». Реконструкционные работы финансировались из бюджета Мэрии Тбилиси на 2023-2024 годы.

С приближением нового года опасения по поводу завершения реконструкции проспекта росли. Вопрос привлек внимание оппозиционных СМИ, когда журналист Бека Коршия в телесюжете высмеял генерального директора «RTD» Лухума Картлосишвили, что впоследствии вызвало общественные насмешки. В ходе телефонного разговора Коршия, который представился Лухуму Картлосишвили как сотрудник Службы госбезопасности, предупредил его об ожидаемых вопросах со стороны оппозиционных СМИ о его работе на проспекте Церетели. Картлосишвили без колебаний пообещал ему, что в случае звонка от оппозиционных СМИ он даст заранее подготовленный ответ, согласно которому реконструкция идет идеально по несуществующей немецкой модели «Гутен Тракен» (эта фраза не имеет реального смысла и ее придумал журналист Коршия, второе слово созвучно грузинскому нелитературному слову «зад» в его анатомическом значении). Телевизионный сюжет, показывающий слепое подчинение директора победившей в тендере компании Службе безопасности, стал объектом насмешек со стороны широкой общественности, но в то же время вызвал обеспокоенность по поводу возможных нарушений относительно реабилитации проспекта Церетели.

Новое начало

После выхода в эфир сюжета Беки Коршия, на который мэр Тбилиси не пожелал давать комментариев, всего за две недели до запланированного завершения работ, 15 января, Каха Каладзе заявил о расторжении контрактов с ООО «RTD» и ООО «Millennium Builders Group». Причиной этого он назвал нарушение сроков. Однако Каладзе, заявивший, что уверен, что работы будут завершены в срок, подчеркнул важность полного открытия проспекта к концу января. Он пообещал, что в случае необходимости сам примет участие в работах.

17 января заместитель мэра Тбилиси Бенделиани заявил, что подписаны новые соглашения с четырьмя компаниями, которые продолжат работы по реконструкции Церетели. Этими компаниями являются: «Энко», «Фарма», «Джео Группа» и «Блэк Си Групп». Бенделиани пообещал, что двустороннее движение будет восстановлено к концу января. Он также сообщил, что бюджет проекта не будет изменен и что компании, допустившие ошибки, не получат выплаты.

Оппоненты

Несколько оппозиционных политиков раскритиковали тбилисского мэра за затянувшиеся и незавершенные работу и заявили, что такая ситуация является результатом коррупционной практики:

Георгий Шарашидзе, «За Грузию»: «На проспекте Церетели мы сталкнулись с хаосом, вызванным затянувшимися во времени и некачественно выполненными работами, что полностью противоречит интересам тбилисцев жить в комфортном и безопасном городе. Это прямое выражение системной политической коррупции, внедренной мэром Тбилиси Кахой Каладзе».

Васо Урушадзе, председатель антикоррупционного движения «Единого национального движения»: «эта ситуация, которая возникла в столице и в Грузии в целом, позволяет смело говорить, что это результат большой коррупционной пирамиды… Во всех случаях мы видим нецелевое расходование бюджетных средств».

Ираклий Надирадзе, «Единое национальное движение»: «Реабилитация проспекта Церетели является классическим примером коррупции, непотизма и непрофессионализма».

Ана Нацвлишвили, «Лело за Грузию»: «(Каха Каладзе) не может управлять ни одним направлением в городе из-за своей коррупционной природы, и город полностью заброшен… Фактически ни в одном направлении не происходит эффективное управление городом, и в этом вина Каладзе и его коррупционных сделок».

Ответ мэра

В ответ на жесткую критику мэр Тбилиси пообещал провести работы и не упустил возможности раскритиковать оппозицию и предыдущую власть. «Мы – те люди, которые берут на себя ответственность провести такие масштабные работы по всем направлениям, будь то реформа общественного транспорта, парков, скверов, озеленения и т.д. Где были предыдущие правительства, предыдущие мэры? Если бы они тоже это сделали, у нас было бы меньше работы в этом направлении», – сказал мэр Тбилиси.

«Ведется пропаганда того, чтобы развитие, проведение реабилитационных работ стало своего рода преступлением. Это т.н. политики-неудачники, которые ничего не сделали в своей жизни. Общество даст вам соответствующий ответ на парламентских выборах 2024 года. Наибольшую активность вчера проявили представители «коллективного нацдвижения» и «пожилых мошенников». Общественность прекрасно знает, кто эти люди. В стране сильное правительство, которое не позволит ввести общественность в заблуждение. Мы завершим проект проспекта Церетели и проведем другие важные работы, которые нужны столице, будущему нашей страны. 2024 год важен с этой точки зрения, и мы не собираемся обращать внимание на истеричную кампанию «агентов-неудачников», – добавил он.

Ускоренные работы и опасения по поводу качества

19 января представители «Национального движения» направили письмо в Прокуратуру Грузии с просьбой начать расследование осложнений, связанных с реабилитацией проспекта Церетели, и обвинили мэра Тбилиси в подписании контрактов с компаниями, приближенными к власти и Бидзине Иванишвили.

У мэра Тбилиси остается меньше двух недель для выполнения своего обещания и завершения реконструкции проспекта. 19 января на проспекте были введены дополнительные ограничения движения. Тем временем, чтобы уложиться в срок, рабочие спешно начали покрывать перерытый проспект асфальтом. Однако жители опасаются, что даже если работы будут завершены в срок, низкое качество результата поспешных работ очень скоро проявится.

