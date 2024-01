«TI – Грузия»: правительство скрыло информацию о постановлениях, в том числе о передаче госсобственности

НПО «Международная прозрачность – Грузия» сообщила 24 января, что из как минимум 531 проекта указа, рассмотренного правительством в 2023 году, почти четверть из которых (122 указа) были связаны с передачей государственной собственности в различных формах, ни один не был обнародован по сей день. Кроме того, правительство не опубликовало повестку дня 4 из 48 заседаний. По заявлению организации, получить документы невозможно, даже запросив публичную информацию.

«Международная прозрачность – Грузия» отметила, что таким подходом правительство не только снижает доверие к нему, но и вызывает подозрения, что целью может быть сокрытие проблемных решений. «Уже более 3 лет правительство принимает решения за закрытыми дверями», — говорят в организации.

По ее заявлению, 23% прошлогодних указов были связаны с передачей госсобственности конкретным лицам в различных формах или пересмотром обязательств, взятых ими перед государством, что «содержит коррупционный риск». «Этот риск подтверждается наличием выявленных в прошлом журналистами-расследователями случаев предполагаемой незаконной передачи государственной собственности», – говорится в заявлении организации.

«Международная прозрачность – Грузия» обвиняет правительство в том, что оно подает плохой пример другим публичным ведомствам и нарушает ряд правовых актов, в том числе Конституцию Грузии. Организация призывает Администрацию правительства «отказаться от вредной практики сокрытия указов» и обнародовать все документы в соответствии с законом.

