Премьер Грузии встретился с заместителем министра по делам Кабинета министров ОАЭ

22 января премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с Абдуллой Насером Лута, заместителем министра дел Кабинета министров Объединенных Арабских Эмиратов по конкурентоспособности и обмену знаниями.

По информации Администрации правительства Грузии, стороны обсудили отношения и сотрудничество между Грузией и ОАЭ. По той же информации, была дана положительная оценка динамике обмена визитами на высоком уровне в последние годы и отмечено, что Грузия заинтересована в углублении партнерских и дружественных отношений со странами Персидского залива.

Разговор также коснулся вопросов экономического сотрудничества и сотрудничестве в сфере управления. Стороны обсудили благоприятную инвестиционную среду и потенциал Грузии. Премьер-министр рассказал о «важной роли Грузии в плане связности и транзита со странами Европы, Азии и Ближнего Востока».

На встрече стороны обсудили важность Соглашения о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве (CEPA) между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами. По словам Ираклия Гарибашвили, соглашение закладывает прочную основу для развития более прочных и консолидированных торгово-экономических отношений между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Абдулла Насер Лута от имени премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов передал приглашение премьер-министру Грузии принять участие во Всемирном саммите по управлению, который пройдет 12-14 февраля в Дубае. Глава правительства отметил, что Грузия готова использовать эту платформу для укрепления сотрудничества с партнерами.

