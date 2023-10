Грузия и ОАЭ подписали Соглашение об экономическом партнерстве

10 октября в Дубае было подписано Соглашение об экономическом партнерстве между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами, которое подписали министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили и государственный министр внешней торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани бин Ахмед Аль Зейуд. Премьер-министры двух стран присутствовали на церемонии дистанционно.

Министр экономики Грузии приветствовал соглашение, которое, по его словам, «станет прочной основой для дальнейшего углубления торгового и инвестиционного сотрудничества между нашими странами». Он также отметил, что соглашение служит либерализации торговли товарами и услугами и интегрирует практически все связанные с торговлей аспекты, обеспечивая свободную и справедливую торговлю для всех сторон.

Важно, что после вступления соглашения в силу 97,5% грузинской продукции будет импортироваться из Грузии в Эмираты без пошлин. Для Грузии будет открыт рынок из 10 миллионов потребителей с высокой покупательной способностью. Следует отметить, что соглашение охватывает торговлю как товарами и услугами, так и другие сферы, связанные с торговлей.

По сообщению Министерства экономики Грузии, государственный министр Объединенных Арабских Эмиратов подчеркнул, что торгово-экономические отношения между Грузией и Эмиратами имеют достаточно прочную основу, что нашло отражение в растущем торговом обороте в 2022-2023 годах. При этом он выразил надежду, что «частный сектор обеих стран в полной мере воспользуется возможностями, предоставляемыми Соглашением о всеобъемлющем экономическом партнерстве».

По информации Министерства экономики, соглашение будет способствовать углублению торговли между двумя странами, росту товарооборота и полному использованию существующего торгового потенциала. Тот факт, что переговоры по Соглашению об экономическом партнерстве завершились в рекордно короткие сроки – всего за три раунда – является признаком приверженности обеих сторон дальнейшему укреплению двусторонних отношений. На встрече также обсуждались вопросы расширения сотрудничества в сферах туризма, энергетики, транспорта, связи, инноваций, информационных технологий и горнодобывающей промышленности.

Премьер-министры двух стран присутствовали на церемонии дистанционно. Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил президента ОАЭ «за неоценимый вклад, который он внес в развитие сотрудничества между нашими странами». «Объединенные Арабские Эмираты всегда стояли во главе инноваций и прогресса, что является важным признаком надежды и оптимизма на будущее», – отметил Гарибашвили.

Вице-президент, премьер-министр и правитель эмирата Дубай шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум отметил, что подписанное соглашение станет новой вехой в отношениях между Объединенными Арабскими Эмиратами и Грузией. «ОАЭ всегда стремятся к укреплению и устойчивому развитию отношений между нашими странами», – добавил он.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)