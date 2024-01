Европарламент: Российская агрессия в Грузии и Украине показывает необходимость более решительных действий ЕС

Европарламент рекомендует Совету ЕС, Еврокомиссии и Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности разработать более решительный подход к решению замороженных конфликтов во всем мире, в том числе в Грузии.

В опубликованной 17 января рекомендации под названием «Роль превентивной дипломатии в преодолении замороженных конфликтов во всем мире – упущенная возможность или изменение ради будущего?» Европарламент подчеркивает, что агрессия России против Украины и Грузии в глобальном масштабе «требует более сильных и амбициозных, заслуживающие доверия, стратегических, ощутимых и единых действий ЕС».

Европарламент подчеркивает, что безопасность в восточном соседстве находится под «серьезной угрозой» из-за вторжения России в Украину, и что ЕС должен повысить эффективность своей политики безопасности и обороны, особенно в странах Восточного партнерства. Европарламент заявляет, что ЕС должен самостоятельно ставить перед собой цели и реализовывать их, чтобы избежать повторения ошибок.

По заявлению Европарламента, «отсутствие воли у государств-членов отказаться от своих индивидуальных, политических или экономических интересов во внешних отношениях, чтобы совместно создавать возможности и развивать стратегическую автономию» является одним из главных препятствий на пути глобального лидерства ЕС в превентивной дипломатии.

Европарламент призывает ЕС отреагировать на продолжающуюся нестабильность в регионе Южного Кавказа, включая отсутствие прогресса в реализации предыдущих соглашений о прекращении огня, достигнутых при посредничестве ЕС. Европарламент считает, что ЕС должен активно внедрять превентивную дипломатию в регионах замороженных конфликтов, что поможет предотвратить эскалацию и обеспечить стабилизацию.

Европарламент также призывает ЕС активизировать дипломатические усилия в контексте Женевских международных дискуссий и других местах, чтобы обеспечить выполнение Россией своих обязательств по Соглашению о прекращении огня 2008 года, а именно вывода своих оккупационных войск из оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона.

В документе представлены рекомендации институтам ЕС по нескольким направлениям, таким как лучшее понимание Евросоюзом местного и культурного контекста, укрепление партнерства и международной координации, обеспечение проактивности системы раннего уведомления ЕС о конфликтах и ​​т. д.

Рекомендации также включают обзор роли специальных представителей в превентивной дипломатии, их подотчетности и результатов их участия в процессах урегулирования конфликтов.

