Европарламент призывает Европейский совет предоставить Грузии статус кандидата

13 декабря Европарламент принял резолюцию о политике расширения ЕС, которая призывает Европейский совет предоставить Грузии статус страны-кандидата в ЕС на заседании, запланированном на 14-15 декабря. Резолюция также призывает совет начать переговоры о вступлении Украины, Молдовы и Боснии и Герцеговины.

«Депутаты Европарламента приветствуют интерес и политическую волю многих стран к вступлению в ЕС и признают серьезные усилия, которые они прилагают для удовлетворения требований вступления», – говорится в пресс-релизе Европарламента. Депутаты Европарламента подчеркивают, что ЕС должен установить четкие сроки для стран-кандидатов для завершения переговоров о вступлении в ЕС к концу этого десятилетия и обеспечить, чтобы не произошло ускорение вступления и что Копенгагенские критерии будут соблюдаться в отношении каждой страны.

Депутаты Европарламента подчеркивают стратегическую важность расширения как главного геополитического инструмента ЕС в свете вторжения России в Украину. Они резко критикуют заявления премьер-министра Венгрии Орбана о переговорах о присоединении Украины, а также изменение его политики в отношении Косово. Депутаты Европарламента предупреждают, что комментарии Орбана препятствуют расширению ЕС и вызывают обеспокоенность по поводу председательства Венгрии в ЕС в июле 2024 года. Резолюция призывает к одновременным внутренним реформам ЕС и процессу расширения, а для плавной интеграции новых членов во внешнюю политику она предлагает голосование квалифицированным большинством.

Члены Европарламента также приветствуют «готовность правительства Армении стать ближе к ЕС» и новый план роста Западных Балкан.

