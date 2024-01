В докладе ОЭСР говорится о проблеме доступности Интернета в Грузии

Согласно докладу Индекса политики малого и среднего бизнеса «Страны Восточного партнерства 2024», опубликованного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), доступ к фиксированному и широкополосному Интернету в Грузии остается проблемой. В последние годы цены снизились, но все еще немного превышают целевые показатели Международного телекоммуникационного союза (ITU) в 2% и составляет 2,35% валового национального дохода на душу населения в 2022 году.

В докладе подчеркивается, что многие бизнес-компании, особенно малые, не имеют доступа к высокоскоростному Интернету. 61% коммерческих компаний используют скорость интернета ниже 30 Мбит/с. Это еще большая проблема для малого и среднего бизнеса. По статистике, 79% крупных компаний имеют доступ к высокоскоростному Интернету (более 30 Мбит/с). Этот показатель составляет 54% для средних компаний и 38% для малых компаний.

Тем не менее, в последние годы Грузия продолжает улучшать свое интернет-соединение. Это одна из наиболее подключенных стран Восточного партнерства, где количество абонентов фиксированной и мобильной широкополосной связи увеличилось примерно на 50% в период с 2015 по 2020 год. Кроме того, разрыв между городом и сельской местностью в доступе к Интернету за этот период сократился почти вдвое (-64%) и снизился до 12,6% в 2021 году.

«Грузия может поддержать конкуренцию, инвестиции и инновации, чтобы в итоге облегчить доступ к более быстрому Интернету по более низкой цене; укрепить спрос путем обеспечения доступа потребителей к информации об услугах и качестве широкополосной связи; и способствовать внедрению высокоскоростного Интернета малым и средним бизнесом», — говорится в докладе.

