Демонстранты от «Альт-инфо» собрались у дома активистки, облившей краской икону с изображением Сталина

Организованные ультраконсервативной, антизападной, пророссийской и гомофобной политической партией «Консервативное движение/Альт-Инфо» демонстранты 10 января собрались возле дома гражданской активистки Наты Перадзе. 9 декабря Ната Перадзе обила синей краской икону с изображением Сталина в соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси.

Демонстранты требовали, чтобы Ната Перадзе вышла из дома и дала объяснения по поводу «оскорбления иконы». К собравшимся обратились лидеры Консервативного движения/Альт-Инфо Зураб Махарадзе и Георгий Кардава.

Георгий Кардава обвинил власти и правоохранительные органы, что они покрывают активистку. «Власти прямо сказали нам, что в Грузии есть две категории людей: есть люди, которым разрешено все, в том числе и надругательство над иконой, и есть обычные люди, к которым применимо все, кроме закона». Зураб Махарадзе заявил, что закон не действует против таких людей, как Перадзе, которые оскорбляют иконы, в то время как другие несут ответственность за сожжение флагов ЕС. Он выразил требование собравшихся людей – «наказать Нату Перадзе в соответствии с законом». Он также упомянул Бидзину Иванишвили, недавно вернувшегося в политику, а также вместе с ним правительство Грузии, и заявил, что «теперь от Бидзины Иванишвили зависит, подействует закон на Нату Перадзе или нет».

Через несколько часов демонстранты покинули территорию вокруг около дома Перадзе. Ната Ферадзе, облившая синей краской икону со Сталиным в Троицком соборе, говорит, что после распространения видео, запечатлевшего это действие, она получает угрозы от разных людей.

