На заявление Бидзины Иванишвили о возвращении в политику последовали отклики

Основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, выступая на съезде правящей партии 30 декабря, заявил, что возвращается в политику в качестве почетного председателя «Грузинской мечты». Это означает, что после «окончательного» ухода из политики в 2021 году Иванишвили возвращается к своей, пусть и полуформальной, политической роли.

«Civil Georgia» предлагает реакцию политиков на решение Иванишвили.

Представители правящей команды

По словам премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, «что касается возвращения Бидзины Иванишвили в политику, я хочу вам сказать, что вы все внимательно выслушали его слова и вопросов больше нет. Он сам объяснил все причины, по которым он возвращается в политику… Сегодня геополитическая ситуация меняется каждый день, эта геополитическая ситуация, безусловно, отражается на нашу страну. Международный порядок, мировой порядок меняется. Никто не знает, как долго это продлится и чем эти катаклизмы обернутся для стран… В этой тяжелейшей геополитической ситуации роль г-на Бидзины, безусловно, является решающей, и здесь он также взял на себя уникальную роль. Потому что ближайшие 10 лет, можно сказать, будут очень сложным периодом не только в регионе, но и во всем мире. Поэтому ситуация в стране и мире сегодня такова, что господину Бидзине необходимо было вернуться в политику». По заявлению премьер-министра, Бидзина Иванишвили будет и дальше укреплять «Грузинскую мечту», у которой «претензия и цель получить конституционное большинство». «Лично я не скрывал и нечего скрывать, у меня тоже были консультации, потому что мы переживали такие трудные времена, команда в целом переживала такие тяжелые кризисы, что необходимо было проводить консультации по стратегическим вопросам, связанным с судьбой страны, спасением страны и в целом, так сказать, правильной навигацией в этой турбулентной ситуации», – добавил он.

Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что возвращение Иванишвили является «очень важным событием в нашей политической жизни. Это очень важная новость, что еще больше укрепит не только нашу команду, но и нашу страну и даст возможность добиться больших успехов в будущем». «За это решение мы должны благодарить Бидзину Иванишвили. Эту благодарность разделяют все члены партии и ее сторонники. Что касается усиления команды, Бидзина Иванишвили очень хорошо объяснил цель и причину своего решения вернуться в политику. Причина здесь не в электоральной слабости команды, наоборот, сам Иванишвили отметил, что сегодня у команды очень сильные позиции. В его выступлении было сказано, что если завтра состоятся парламентские выборы, нам не составит труда выиграть 90-100 мандатов даже без предвыборной кампании. Однако в тех условиях, о которых говорил Бидзина Иванишвили, что оппозиция полностью раздроблена и уничтожена, есть и другие вызовы, и это решение было принято в ответ на эти вызовы», – сказал он.

Председатель Парламента Шалва Папуашвили заявил, что возвращение Бидзины Иванишвили является «важнейшим политическим событием». «Присутствие Бидзины Иванишвили в политике подразумевает большую консолидацию как команды «Грузинской мечты», так и общества в целом. 2024 год, в условиях, когда уничтожена оппозиция, конечно, таит в себе опасности, так как слабая и некомпетентная оппозиция, группы вообще, как правило, в это время переходят к таким действиям, которые угрожают всей стране. Поэтому сейчас особенно важно, чтобы вся команда и общество объединились в одну команду, чтобы мы могли избежать всех опасностей, которые ждут Грузию внутри страны и извне, и в конце следующего года, в это время чтобы мы все могли вместе отпраздновать победу Грузии», – сказал он.

Представители оппозиции

Георгий Гахария, За Грузию: «Хорошо, что Иванишвили каким-то образом удалось выйти из укрытия. Его оправдание было слабым. Вызов принят. С Новым Годом».

Good to see Ivanishvili finally managed to come out of his hiding. Excuses were weak. Challenge accepted. Happy New Year! — Giorgi Gakharia (@GakhariaGiorgi) December 30, 2023

Софо Джапаридзе, «Единое национальное движение»: «Еще раз хочу сказать то, что говорила уже много раз, и сегодня окончательно подтвердилось, что российский олигарх никогда не уходил из грузинской политики. Сегодня он окончательно подтвердил неформальное управление страной и еще раз подтвердил опасения, что перемены неизбежны в 2024 году при широком участии Михаила Саакашвили и «Единого национального движения».

Георгий Вашадзе, «Стратегия Агмашенебели»: «В 2023 году победа грузинского народа над «Грузинской мечтой» заставила Иванишвили вновь появиться в публичной политике, он никуда не уходил. Потому что он боялся очень быстрого снижения поддержки «Грузинской мечты», которое происходит сейчас… Во-вторых, он вернулся исключительно ради своего личного благополучия и безопасности».

Гига Бокерия, «Европейская Грузия»: «Я думаю, что это ничего не меняет для нашего общества. Вызов, который стоит перед нами, в виде этого режима, то есть режима Иванишвили, проявлялся бы активнее или сравнительно меньше, это ничего бы не изменило… Я возражаю против самого термина возвращение, потому что он никуда не уходил».

Шалва Нателашвили, «Лейбористская партия»: «Российский олигарх Иванишвили вернулся в политику, из которой он никогда не уходил. Решение по этому поводу было принято в Москве, в Кремле, лично агрессором Владимиром Путиным, цель которого – увенчать политическую аннексию Грузии руками Иванишвили и закрепить за собой весь Закавказский регион».

Ана Нацвлишвили, «Лело за Грузию»: «Иванишвили вышел из укрытия из-за кризиса, и страх поражения заставил его вернуться. Это хорошо, в обществе будет больше ясности… кто несет ответственность, и кто реально управляет процессами… Публичное возвращение Иванишвили, но ведь он всегда был в политике и всегда управлял процессами – это главный посыл для Москвы, что, несмотря на получение статуса кандидата (в члены ЕС) и движение грузинского народа в сторону Европы, интересам Москвы здесь ничего не будет угроожать, потому что Бидзина Иванишвили контролирует ситуацию».

Эка Беселия, партия «За справедливость»: «У него (Иванишвили) было ощущение, что он теряет власть… ситуация внутри гораздо острее и пульт управления где-то потерялся, и между теми фразами, которые я хорошо знаю и много я вычитала из них, тут чувствовалось очень открытое его недовольство в отношении руководителей собственной партии. Он не случайно упомянул слова коррупция, несколько раз сказал, что он должен уравновешивать это, эти угрозы, соблазны, которые сопровождают чрезмерную власть».

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