Из Грузии в США ​​экстрадировали человека, разыскиваемого по «красному циркуляру» Интерпола

Прокуратура Грузии сообщила 9 января, что из Грузии в Соединенные Штаты Америки осуществлена ​​экстрадиция лица, разыскиваемого по «красному циркуляру» Интерпола за особо тяжкие преступления.

По сообщению ведомства, экстрадированный человек разыскивался компетентными органами США в 2017-2021 годах за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних детей и нападение на члена семьи в штате Техас, а также в 2020-2020 годах за членство в организованной преступной группе в штате Луизиана и другие преступления.

На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Грузии Тбилисский городской суд признал допустимой экстрадицию указанного лица в США. 26 декабря 2023 года министр юстиции Грузии принял окончательное решение об экстрадиции, после чего разыскиваемый был передан соответствующим ведомствам США.

Прокуратура Грузии подтвердила готовность к будущему сотрудничеству с международными партнерами для привлечения разыскиваемых лиц к ответственности.

