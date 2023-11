МВД Грузии задержало гражданина США, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола

Министерство внутренних дел Грузии сообщило 3 ноября, что грузинские правоохранители совместно с сотрудниками Службы региональной безопасности Посольства США задержали гражданина США, разыскиваемого по красному циркуляру Интерпола. Офицер региональной безопасности Посольства США Джеймс Улин приветствовал сотрудничество с МВД Грузии, в частности с Департаментом криминальной полиции.

По словам Джеймса Улина, беглец разыскивался по красному циркуляру за насильственные преступления, совершенные в США.

В МВД Грузии отметили, что ордер на арест включает в себя 4 обвинения от штата Техас, в том числе продолжительное сексуальное домогательство в отношении несовершеннолетнего, сексуальное насилие при отягчающих обстоятельствах в отношении несовершеннолетнего (до 14 лет), нападение на члена семьи путем перекрытия дыхательных путей (попытка удушения), а также нападение при отягчающих обстоятельствах, угрожающее жизни. Ордер на арест также включает семь обвинений о штата Луизиана: подача ложных публичных записей, фальсификация документов путем мошенничества и два пункта обвинения в краже на сумму от 5000 до 25 000 долларов США.

Начальник Департамента центральной криминальной полиции МВД Теймураз Купатадзе заявил, что «обвиняемый пересек государственную границу Грузии до того, как был объявлен международный розыск на него по красному циркуляру Интерпола». Розыск обвиняемого был объявлен 27 июня 2023 года, и к следственным действиям подключилась Грузия, как государство-член Интерпола.

По информации МВД, задержанный уже переведен в пенитенциарное учреждение и проводятся предусмотренные законом процедуры экстрадиции.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)