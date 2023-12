Хавьер Коломина: Отношения НАТО с Грузией находятся на очень хорошем уровне

В интервью Общественному вещателю Грузии, которое вышло в эфир 24 декабря, специальный представитель генерального секретаря НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина заявил, что отношения между альянсом и Грузией находятся «на очень хорошем уровне».

«Мы сотрудничаем на двусторонней основе и используем все имеющиеся у нас инструменты для работы с нашими партнерами. В частности, я говорю о практическом сотрудничестве по каналам, используемым военными», – сказал Коломина, добавив, что сотрудничество между НАТО и Грузией включает в себя ряд вопросов, в том числе сотрудничество в сфере морской и кибербезопасности, по части сил специальных операций, а также в сфере гибридной безопасности.

Говоря о политике открытых дверей НАТО, Коломин подтвердил, что альянс привержен решению Бухарестского саммита 2008 года, которое подтверждает, что Грузия и Украина в конечном итоге станут членами альянса. По его словам, это политическое решение, которое должен принять альянс. В этом контексте он еще раз приветствовал практическое сотрудничество, отметив, что «нам хотелось бы увидеть те реформы, о проведении которых мы просили».

Отвечая на вопрос о парламентских выборах 2024 года, спецпредставитель заявил, что сам альянс не отправляет наблюдательные миссии. Однако было подчеркнуто, что НАТО надеется, что выборы будут справедливыми, конкурентными и свободными. «Мы ожидаем таких выборов в Грузии, как и во всех здоровых демократиях», – сказал он.

Говоря о Черноморском регионе, Коломина подчеркнул его стратегическое значение для альянса, а также его «огромное значение для стабильности евроатлантического региона». По его словам, Черное море является «неотъемлемой частью наших военных планов и частью дискуссий, которые мы ведем с нашими союзниками и партнерами в регионе».

Журналист также поинтересовался у Коломина о планах России открыть военно-морскую базу в Очамчире и поинтересовался, какую угрозу это будет представлять для НАТО и какова будет на это реакция НАТО, на что Коломина ответил: «когда мы увидим попытку России увеличить свое представительство в пространстве, которое находится в непосредственной близости от нас, это вызывает беспокойство». Он также добавил, что «если мы увидим в этом необходимость, у НАТО будет возможность и желание действовать, если на нас нападут или если мы увидим, что нам угрожают».

В разговоре также были затронуты случаи похищения и убийства граждан Грузии российскими оккупационными силами. По словам Коломина, в этом плане альянс помогает укрепить возможности Грузии и усилить сдерживающие сигналы. Он еще раз выразил четкую поддержку НАТО в отношении территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Среди других вопросов разговор коснулся и армяно-азербайджанских отношений, в ходе чего Коломина заявил, что НАТО поддерживает нормализацию отношений между двумя странами, что имеет первостепенное значение для безопасности в регионе.

«На мой взгляд, Армения приняла очень четкое решение изменить свою внешнюю политику и дистанцироваться от Москвы. Это мы тоже приветствовали», – сказал спецпредставитель, – «Граждане Армении имеют свободу принимать собственные решения, и они так решили. На мой взгляд, Армения уже начала сближаться с нами. Они требуют большего сотрудничества, они требуют большего политического диалога и увеличения представительства НАТО в наших отношениях. Мы приветствуем решения наших партнеров, которые, по нашему мнению, идут на пользу стабильности региона, и это очень важно для нас».

