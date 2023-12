Спецпредставитель генсека НАТО: Мы хотим, чтобы демократия работала

В рамках своего визита в Грузию специальный представитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина 19 декабря провел пресс-конференцию, на которой говорил о возможном участии Тбилиси в запланированном на следующий год в Вашингтоне саммите НАТО, реализации властями Грузии необходимых реформ, решении Европейского совета предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, отношениях Грузии с Китаем и процессе интеграции Грузии в Североатлантический альянс.

Коломина назвал решение Европейского совета предоставить Грузии статус страны-кандидата в члены ЕС «историческим», что является хорошей новостью не только для грузин, но и для международного сообщества, поскольку «я думаю, что это открывает импульс, который мы должны продолжить использовать и в 2024 году». Коломина отметил, что НАТО надеется, что Грузия выполнит девять шагов, рекомендованных Евросоюзом.

Комментируя встречи с официальными лицами Грузии, спецпредставитель заявил, что разговор в основном касался двустороннего сотрудничества, а также обсуждались «возможности, которые открывает решение Европейского совета, а также пути, которые реально помогут процессу евроатлантической интеграции».

«Я считаю, что налицо импульс, который поможет двусторонним отношениям между НАТО и Грузией», – повторил он, добавив, что, поскольку решение Европейского совета было принято всего несколько дней назад, трудно сказать, как оно поможет развитию отношений НАТО-Грузия., хотя Коломина обещал поддержать страну в этом процессе.

На вопрос о приглашении Грузии на саммит НАТО в Вашингтоне, запланированный на 9-11 июля 2024 года, Коломина ответил, что «мы еще не говорили о приглашении партнеров на саммит… трудно сказать, кто может присутствовать». Однако, по словам Коломина: «считаю, что Грузия будет представлена каким-нибудь образом. Не знаю, на каком уровне, но думаю, что есть достаточно оснований считать, что нам следует пригласить Грузию».

Отвечая на вопрос «Civil Georgia» о реализации властями Грузии необходимых реформ, Хавьер Коломина отметил, что страна «достигла определенного прогресса в некоторых наиболее важных реформах, которые мы просили от правительства Грузии». Однако он добавил, что «необходимы дальнейшие улучшения, особенно в сферах служб безопасности, надзора, судебной реформы, деполяризации и деолигархизации».

Комментируя запланированные в Грузии в 2024 году парламентские выборы, Коломина подчеркнул: «мы просто хотим, чтобы демократия работала так, как она должна работать» и «выборы — это большая часть демократии». По его словам, роль как оппозиции, так и властей очень важна, и он выразил надежду, что в 2024 году он увидит «настоящее и живое демократическое проявление».

Спецпредставитель генсека также ответил на вопрос об отношениях Грузии с Китаем и недавно установленном стратегическом партнерстве между двумя странами: «мы не сравниваем ситуацию России и Китая, но у нас есть опасения по поводу вызовов безопасности, которые создает Китай». По его словам, союзники и партнеры по НАТО могут взаимодействовать с Китаем «на определенном уровне», потому что Китай является «глобальным игроком, с которым можно взаимодействовать, НАТО (также) взаимодействует с Китаем». Но, по его словам, «мы должны осознавать тот факт, что это создает проблемы безопасности, особенно когда речь идет о критической инфраструктуре» и «зависимости», которая может возникнуть в результате определенных инвестиций.

Коломина считает, что это не означает, что с Китаем нельзя сотрудничать или получать инвестиции от него. «Россия — это совершенно другая история», — сказал он, назвав ее «угрозой» и «захватчиком».

