Прокуратура Грузии 12 октября сообщила, что районный суд Гали-Гулрипши и Очамчире-Ткварчели заочно признал трех членов т.н. «Гагрской группы», внесенных в Список Отхозория-Татунашвили, виновными в групповом грабеже, покушении на убийство двух и более лиц, захвате заложников и незаконном лишении свободы, а также в приобретении, хранении, ношении и транспортировке огнестрельного оружия.

Власти Грузии составили Список Отхозория-Татунашвили и в него внесены данные 33 человек, в основном боевиков из оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона, которые с начала 1990-х годов обвиняются в преступлениях на этнической почве против граждан Грузии.

Признав виновными всех троих обвиняемых, суд приговорил их к 12 годам лишения свободы каждого, а на основании Закона Грузии об амнистии, их окончательно приговорили к 9 годам лишения свободы каждого и объявили в розыск.

По информации прокуратуры, представленные суду доказательства подтверждают, что обвиняемые пытались убить граждан с применением огнестрельного оружия в период с 1999 по 2004 год в Абхазии и Зугдидском муниципалитете. Кроме того, фигуранты грабили граждан и отбирали их личные вещи и ценности.

В прокуратуре также пояснили, что члены т.н. «Гагрской группы» незаконно лишили свободы различных лиц на территории Гальского муниципалитета с применением огнестрельного оружия и взяли их в заложники, после чего потребовали от членов семьи выкуп за их освобождение.

