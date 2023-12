Федеральный министр внутренних дел Германии находится с визитом в Грузии

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер вместе с делегацией 18 декабря прибыла в Грузию с официальным рабочим визитом, об этом сообщили в МВД Грузии. В рамках визита 19 декабря Нэнси Фезер встретилась с министром внутренних дел Грузии Вахтангом Гомелаури, во время чего между правительством Грузии и правительством Федеративной Республики Германия было подписано соглашение о миграции и мобильности.

«Соглашение направлено на укрепление сотрудничества между Грузией и Федеративной Республикой Германия в сфере трудовой миграции и образования, а программы обучения и стажировки будут более интенсивно реализовываться для грузинских студентов и исследователей», – говорится в пресс-релизе МВД, – «Соглашение также предусматривает усиление борьбы с нелегальной миграцией, что подразумевает усиление сотрудничества в направлении обеспечения реадмиссии и реинтеграции тех граждан Грузии, которые нарушают режим безвизового режима».

В рамках встречи стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, как по направлению борьбы с нелегальной миграцией, так и организованной преступностью.

На встрече Вахтанг Гомелаури обратил внимание на важность включения Германией Грузии в список безопасных стран происхождения и подчеркнул, что это решение правительства Германии «еще раз подтверждает, что Грузия является демократической страной, государственные органы которой обеспечивают должную защиту права человека».

15 декабря парламент Германии принял законодательный акт, признающий Грузию безопасной страной происхождения. Этот шаг направлен на ускорение обработки заявлений о предоставлении убежища и облегчение более быстрой депортации тех, кому было отказано. Министерство внутренних дел Германии определяет страны безопасного происхождения как страны, где, как правило, нет страха перед преследованием со стороны государства и где государство защищает своих граждан.

По информации МВД, «немецкая сторона отметила, что Грузия успешно реализует Соглашение о реадмиссии, подписанное с Евросоюзом». Кроме того, положительно оценены меры, предпринятые Грузией в ответ на проблемы безвизового режима с Евросоюзом.

После встречи министры провели совместную пресс-конференцию, на которой рассказали о деталях подписанного соглашения.

Министр внутренних дел Гомелаури в беседе с представителями СМИ еще раз поздравил Грузию со статусом кандидата в ЕС и подчеркнул роль Германии в решении Европейского совета. «Хочу подчеркнуть, что с немецкой стороны была большая поддержка, мы всегда ее чувствуем», – сказал Гомелаури. Он разъяснил некоторые детали подписанного соглашения и отметил, что соглашение о миграции и мобильности создаст больше легальных возможностей для граждан Грузии найти работу в Германии. По его словам, проект соглашения включает положения о сокращении нелегальной миграции, сотрудничестве в сфере циркулярной трудовой миграции и обмене опытом в сфере образования», – отметил Гомелаури.

Федеральный министр внутренних дел Германии поздравил Грузию с получением статуса кандидата в члены ЕС. «Германия активно поддержала это», — сказала Фезер. Она также рассказала о важности подписанного соглашения: «очень важно, что Грузии был предоставлен статус безопасной страны происхождения». Она остановилась на вопросах тесного партнерского сотрудничества, ограничения нелегальной миграции, занятости и образования. По словам министра, для граждан Грузии будет проведена информационная кампания, в результате которой они узнают, что шансы получить убежище в Германии невелики. Однако она добавила, что процесс привлечения рабочих и специалистов продолжится.

19 декабря министр внутренних дел Германии встретилась с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

По информации Администрации правительства Грузии, на встрече обсуждались существующие отношения и перспективы сотрудничества между Грузией и Германией.

Премьер-министр подчеркнул важную роль Германии в процессе предоставления Грузии статуса кандидата и поблагодарил федерального канцлера Германии Олафа Шольца за поддержку.

На встрече обсуждалась важность Соглашения о миграции и мобильности между правительством Грузии и правительством Федеративной Республики Германия. «Было отмечено, что соглашение направлено на укрепление сотрудничества между Грузией и Федеративной Республикой Германия в сфере трудовой миграции и образования».

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества с МВД Грузии и правоохранительными органами Германии.

Материал будет обновляться…

