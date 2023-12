Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили подверг критике «неправительственные организации-мультимиллионеры» и заявил, что они «действуют не в интересах Грузии, а в интересах своих доноров».

Это заявление председатель Парламента сделал в контексте принятия Еврокомиссией пакета защиты демократии с целью «выявления скрытого иностранного влияния». Папуашвили отметил, что в марте прошлого года Евросоюз раскритиковал правительство Грузии за принятие закона об «агентах иностранного влияния», чего он требует сегодня в форме инициирования директивы.

По словам Папуашвили, «НПО-мультимиллионеры» действуют не в интересах Грузии, а в «интересах доноров», когда требуют введения санкций против России, призывали Евросоюз отложить решение о статусе кандидата для Грузии или «ввести санкции против граждан Грузии без доказательств».

«Патриотизм не является правовым измерением, его нельзя требовать правовым образом, и это их право преследовать интересы того, кого они хотят, но это моральная ответственность», – сказал Папуашвили.

Издание Politico недавно сообщило, что группы гражданского общества «остро протестовали» против планов Еврокомиссии, связанных с созданием национальных реестров групп гражданского общества, финансируемых из внешних источников, в том числе, опасаясь того, что нелиберальные режимы будут злоупотреблять ими, чтобы закрыть гражданское пространство.

В марте 2023 года десятки тысяч грузин вышли на улицы в знак протеста против закона, инициированного «Грузинской мечтой» в Парламенте. В итоге правящее большинство было вынуждено отозвать законопроект об «иноагентах». Тем не менее, правящая партия продолжила свои усилия по дискредитации НПО, включая начало расследований против групп гражданского общества, финансируемых из США.

