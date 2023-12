Новая Стратегия образования фокусируется на национальной идентичности, ценностях, патриотизме и семье

12 декабря министр образования Георгий Амилахвари представил новую Стратегию развития общего образования и заявил, что «мы не хотим создавать нового гражданина, мы хотим, чтобы человек был грузином, который будет опираться на грузинскую идентичность, вырастет на патриотических началах, будет ценить и знать свою культуру и историю».

Министр образования отметил, что Стратегия образования не обновлялась с 2004 года и изменения вступят в силу в январе 2024 года.

На презентации, где также присутствовали члены правительства и Парламента, а также преподаватели, иностранные дипломаты, представители Патриархии ГПЦ и партнерских организаций, выступил также и премьер-министр Ираклий Гарибашвили. По его словам, реформы, проведенные во время правления «Национального движения» в 2004 году, были попыткой «изменить нашу национальную идентичность, нашу ДНК, нашу грузинскость». Премьер-министр обвинил Национальное движение в разрушении системы образования и отметил, что реформы 2004 года были экспериментом над молодежью.

По словам Гарибашвили, в условиях «Грузинской мечты» достигнут значительный прогресс, однако проблемы все еще остаются, и у министра образования есть «хорошо продуманное видение» для их решения.

Согласно «национальным целям общего образования», принятым в 2004 году, система общего образования в Грузии направлена ​​на создание благоприятных условий для формирования свободной личности, несущей национальные и общечеловеческие ценности. При этом система образования развивает умственные и физические способности подростка, дает необходимые знания, формирует здоровый образ жизни, формирует гражданское сознание, основанное на либеральных и демократических ценностях, помогает им в осознании своих прав и обязанностей перед семьей, обществом и государством».

