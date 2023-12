Министры иностранных дел о расширении ЕС и статусе кандидата для Грузии

11 декабря министры иностранных дел ЕС под руководством верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля собрались в Брюсселе, чтобы обменяться мнениями о Восточном партнерстве с представителями пяти из шести стран-партнеров, включая министра иностранных дел Дела Грузии, Илью Дарчиашвили. Перед встречей министры беседовали с представителями СМИ о процессе расширения и статусе кандидата для Грузии.

Верховный представитель Жозеп Боррель заявил, что хорошей новостью является то, что Грузия добивается прогресса на пути к членству в ЕС и «дела идут хорошо». По его словам, до сих пор все анализы Еврокомиссии были очень позитивными, и он призвал Грузию продолжать идти по этому пути.

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш выразил надежду, что Грузия получит статус кандидата на этой неделе. По его словам, «очевидно, что не только народ хочет вступить в Евросоюз, но и правительство указывает на очень четкое намерение». Он еще раз выразил поддержку для оказания Грузии помощи на пути реформ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что существует большая группа стран, которые являются частью процесса расширения, и важно, чтобы все они добились успеха, используя подход, основанный на заслугах. Он подчеркнул, что именно Украина вывела Евросоюз из «комы расширения», и отметил, что два года назад ни Украина, ни Грузия не получили бы европейскую перспективу. По его словам, потеря нынешнего импульса, в инициировании которого Украина сыграла решающую роль два года назад, была бы большой исторической ошибкой для Евросоюза.

Согласно заявлению министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, Эстония поддерживает как процессы расширения, так и предоставление Грузии статуса кандидата. Министр надеется, что историческое окно возможностей для расширения будет использовано и никто его не заблокирует.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Грузия пользуется поддержкой Литвы на пути к европейской интеграции. Он подчеркнул, что будущее Восточного партнерства будет зависеть от решений, принятых в пятницу, отметив, что многие страны станут ближе к Европе, чем когда-либо прежде, и Грузия является одной из них.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавски еще раз подтвердил свою поддержку вступления Грузии в Евросоюз и отметил, что существует перечень условий, которые необходимо выполнить.

