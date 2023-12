Правительство Нидерландов «осторожно» относится к предоставлению Грузии статуса кандидата в члены ЕС

В недавнем документе, направленном в парламент Нидерландов о пакете расширения ЕС, правительство Нидерландов «осторожно» относится к рекомендации Европейской комиссии о предоставлении Грузии статус кандидата в члены ЕС, и в качестве причины ссылается на ограниченный прогресс по 12 приоритетам, определенным комиссией. Это один из первых документов, который рассмотрит Комитет по международным отношениям парламента Нидерландов в своем новом составе, где большинство принадлежит «Партии за свободу» (PVV).

В документе говорится, что правительство признает геополитические соображения Еврокомиссии в свете вторжения России в Украину, но отмечается, что правительство Нидерландов подчеркивает важность подхода к расширению, основанного на заслугах.

Правительство Нидерландов подчеркивает, что предоставление Грузии статуса кандидата не имеет никаких юридических, финансовых или операционных последствий. Согласно документу, «это можно рассматривать как четкий сигнал совета, который направлен в первую очередь на грузинский народ».

Правительство Нидерландов заявляет, что отношения с Грузией необходимо и дальше активизировать, отчасти для обеспечения региональной стабильности. Отметив, что большинство стран-членов ЕС, судя по всему, выступают за предоставление Грузии статуса кандидата, оно заявляет, что «переговоры с Грузией могут начаться только тогда, когда будет достигнут устойчивый прогресс по шагам, определенным Комиссией. Для этого нет короткого пути».

В то время, когда правительство Нидерландов с опаской относится к вопросу Грузии из-за отсутствия прогресса, оно позитивно относится к рекомендации комиссии относительно начала переговоров о вступлении Молдовы и Украины.

Что касается этих двух государств, в документе говорится, что предложение Еврокомиссии взвешено и сбалансировано и что правительство позитивно относится к рекомендации комиссии начать переговоры о вступлении Молдовы и Украины. В документе отмечается, что Молдова и Украина выполнили большинство шагов, определенных комиссией, и что правительство поддерживает дополнительные шаги, определенные комиссией, которые необходимо предпринять до принятия переговорной структуры.

