«Секретарь Совета безопасности» и бывший «премьер-министр» оккупированной Абхазии Сергей Шамба во время прямого включения в телепередачу 29 ноября вместе с бывшим председателем правительства Автономной Республики Абхазия в изгнании Вахтангом Колбаия подчеркнул важность коммуникации для установления взаимопонимания между грузинами и абхазами во.

«Я неоднократно говорил на эту тему, и многим в абхазском обществе не нравится моя позиция… Но я всегда говорил, что если есть проблема, то в первую очередь нужно разговаривать», – ответил Шамба на вопрос ведущего о том, насколько важна публичная дипломатия между абхазами и грузинами. Он добавил, что «нет таких народов, я много раз об этом говорил, или соседей, близких или даже родственников, я говорил это много раз… которые между собой» не конфликтовали.

Шамба подчеркнул необходимость поиска возможностей для дальнейшего мирного сосуществования, «чтобы не оставлять своим детям и внукам этот конфликт». Для этого Шамба считает, что «нужно разговаривать и искать возможности для мирного сосуществования. Но это многие не понимают».

Шамба отметил, что в Абхазии, как и в остальной Грузии, до сих пор есть люди с агрессивными настроениями. Однако это пройдет со временем. По его словам, во время нахождения на посту «министра иностранных дел» оккупированной Абхазии он поддерживал публичную дипломатию с грузинами, поскольку «возможность была понять позиции друг друга». «Это очень важно для начала того, чтобы как-то сдвинуть проблему с мертвой точки», – сказал он, добавив, что, по его мнению, «нужно задействовать разные каналы для связи».

