Центр социальной справедливости: поправки к Оборонному кодексу усугубляют дискриминационный подход

Центр социальной справедливости 28 ноября опубликовал оценку поправок к новому Оборонному кодексу Грузии.

Парламент Грузии 21 сентября принял новый Оборонный кодекс. В Центре социальной справедливости считают, что новый законопроект, который рассматривался в ускоренном порядке, «еще больше усугубляет правовое положение тех призывников, которые отказываются от военной службы по мотивам свободы вероисповедания, религии и совести». На 29 ноября запланировано обсуждение поправок к новому кодексу в двух чтениях.

Опасения по поводу изменений в Оборонном кодексе

Правила обжалования в суд отказа в замене военной службы альтернативной трудовой службой

Действующий закон позволяет призывнику обжаловать решение о призыве на военную службу в течение 15 календарных дней. В этот же срок лица, которым было отказано в замене военной службы альтернативной трудовой службой, могут обратиться в суд.

Однако в случае принятия последних законодательных изменений обжалование указанного решения в суде не остановит его действие, и человек параллельно с судебным спором все равно будет проходить военную службу.

Право на обжалование в суд гарантировано Конституцией Грузии. Поэтому в Центре социальной справедливости отмечают, что «обжалование вопроса призывником без временного приостановления решения о призыве будет носить лишь формальный характер и не даст возможности практической реализации права».

В организации отмечают, что, несмотря на то, что законопроект устанавливает особые и короткие сроки рассмотрения дел в суде, на фоне массовой тенденции к затягиванию рассмотрения дел в судах (даже когда законом установлены сроки рассмотрения дел), этот механизм не может застраховать существующую проблему.

В пояснительной записке инициаторы поправок указывают, что административное производство в суде общей юрисдикции представляет собой длительный процесс, который позволяет «фиктивным религиозным организациям» недобросовестно использовать записи, чтобы помочь лицам избежать призыва на военную службу. Однако в Центре социальной справедливости отмечают, что такие законодательные изменения должны базироваться на прочной правовой основе, а объяснение, представленное правительством, является «поверхностным». «Мы считаем, что это в большей степени результат противостояния с конкретной политической партией, чем условие, вытекающие из соблюдения прав человека», – говорится в оценке.

«Реализация упомянутого законодательного изменения нанесет существенный ущерб правовому статусу и повседневной жизни призывников и станет еще одним шагом назад на пути обеспечения конфиденциальности и свободы религии в Грузии», – заявляют в организации.

Проблемы с действующим новым Оборонным кодексом

В документе говорится, что новый Оборонный кодекс существенно ухудшил правовой статус духовенства и членов недоминирующих религиозных организаций в стране. Таким образом, изменения усугубляют существующие проблемы, – отмечают в организации.

Предполагаемый дискриминационный подход к недоминирующим религиозным организациям

До принятия нового оборонного кодекса гражданин Грузии мог отсрочить военную службу, если он был рукоположен в священники или учился в духовной семинарии. После введения нового кодекса льготы будут распространяться только на священников Грузинской Православной Церкви. Соответственно, в Центре социальной справедливости заявляют, что «новая норма Оборонного кодекса явно нарушает принцип равенства и существенно ухудшает правовое положение священнослужителей, представляющих другие религиозные организации».

В организации отмечают, что отличающийся подход к представителям ГПЦ и других религиозных конфессий не оправдан. «Государство могло бы предотвратить возможные отдельные случаи нарушения прав иным способом, а не тотальным подходом, который в очередной раз создал и усугубил асимметрию прав между религиозными организациями», — говорится в оценке.

«Очевидно, что изменения, предусмотренные Оборонным кодексом, грубо нарушают конституционный принцип равенства и ухудшают ситуацию в стране в сторону религиозного равенства», – заявляют в Центре социальной справедливости.

Угроза нецелевой обработки специальных категорий персональных данных о вероисповедании и священнослужении человека

«На основе нового Оборонного кодекса у государства появляется возможность в нецелевом порядке собирать особую категорию персональных данных о вероисповедании человека», – отмечает организация в своей оценке, добавляя, что до внесения поправок в Закон о защите персональных данных, запрещена обработка данных о вероисповедании человека.

В организации подчеркивают, что обработка данных о вероисповедании человека противоречит практике и стандартам, установленным международным правом. Ссылаясь на статью 9 Регламента ЕС о защите данных, Центр социальной справедливости заявляет, что «гармонизация законодательства», что является заявленной целью закона Грузии, не может оправдать обработку конфиденциальных данных.

«Это регулирование создаст высокие риски контроля над религиозными организациями, что является одной из серьезных проблем в отношениях между недоминирующими религиозными организациями и государством», – говорится в оценке.

Выводы и Рекомендации

Центр социальной справедливости считает, что «изменения, внесенные в связи с обязательной военной службой призывников, являются дискриминационными и представляют собой неоправданное вмешательство в право на частную жизнь. Последний пакет изменений углубляет представленный правовой пробел и лишает человека возможности реальной реализации права на эффективные средства правовой защиты».

Организация призывает Парламент Грузии «пересмотреть необходимость принятия Оборонного кодекса и пакета законодательных поправок, уже представленных 15 ноября, а также устранить дискриминационные подходы закона и содержания представленного законопроекта, которые грубо нарушают конституционные права и свободы человека и религиозных организаций».

