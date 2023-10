Президент Зурабишвили подписала Оборонный кодекс Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, «несмотря на недостатки», подписала 12 октября Оборонный кодекс Грузии, – заявил на брифинге сегодня главный советник президента по стратегическому планированию Давид Тевзадзе.

По словам Тевзадзе, требование, чтобы призывники проходили обязательную военную службу только в Силах обороны, положит конец «сложившейся годами вредной практике, когда молодым людям приходилось проходить обязательную службу в различных ведомствах, в основном в караульных будках, из-за чего их отношение к армии стало существенно отрицательным».

«В этом же тексте в определенной степени регламентирован вопрос альтернативной военной службы для представителей духовенства, однако относительно прохождения воинской повинности необходимо продолжить работу, чтобы учесть желаемый принцип равенства между конфессиями», – отметил Тевзадзе.

Советник президента также заявил, что, несмотря на проблемы, стоящие перед страной, небольшое количество контингентов, которые будут набираться каждый год, не соответствует ни реальным демографическим данным, ни задачам, стоящим перед страной. «Заставляет задуматься, особенно в свете существующих геополитических вызовов, и то, что в понимании системы обороны в Оборонном кодексе не нашлось места Военно-морским силам обороны, а также решение стратегических и оперативных задач на морском пространстве остается на усмотрение Морской полиции», – отметил он.

Тевзадзе подчеркнул, что «координация между нынешним Советом национальной безопасности и Советом обороны неясна, что может создать серьезные проблемы в управлении военного положения».

21 сентября Парламент Грузии принял спорный Оборонный кодекс 80 голосами в третьем чтении. Одним из важных элементов нового кодекса является реорганизация обязательной военной службы. Согласно измененному кодексу, который вступит в силу в 2025 году, все призывники отныне будут проходить обязательную службу только в системе Министерства обороны.

Кроме того, после вступления в силу нового кодекса от военной службы будет освобождено только духовенство Грузинской Православной Церкви, поскольку согласно Конституционному соглашению между государством и Церковью 2002 года православное духовенство освобождено от воинской повинности.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)