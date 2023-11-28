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Владимир Путин. Фото: Kremlin.ru
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Сухуми ужесточает меры безопасности на абхазском участке российско-грузинской границы в связи с возможным приездом Путина в Краснодарский край

Civil.ge Send an email 28/11/2023 - 19:12
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«МВД» оккупированной Абхазии заявило 28 ноября, что ужесточает меры безопасности на «приграничных с РФ территориях», поскольку, по имеющимся данным, ожидается приезд президента России Владимира Путина в Краснодарский край.

По той же информации, поводом является III конгресс молодых ученых, который пройдет в парке науки и искусства «Сириус» 28-30 ноября. Сириус — поселок городского типа в Краснодарском крае РФ. По данным СМИ, на съезде ожидается выступление президента России.

В «МВД» оккупированного региона также сообщили, что 28 ноября в целях обеспечения дорожно-транспортной безопасности и профилактики нарушения правил дорожного движения с 28 ноября текущего года открыт пост ДПС «Холодная речка».

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Civil.ge Send an email 28/11/2023 - 19:12
6 Less than a minute

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