Сухуми ужесточает меры безопасности на абхазском участке российско-грузинской границы в связи с возможным приездом Путина в Краснодарский край

Less than a minute

6 Less than a minute

«МВД» оккупированной Абхазии заявило 28 ноября, что ужесточает меры безопасности на «приграничных с РФ территориях», поскольку, по имеющимся данным, ожидается приезд президента России Владимира Путина в Краснодарский край.

По той же информации, поводом является III конгресс молодых ученых, который пройдет в парке науки и искусства «Сириус» 28-30 ноября. Сириус — поселок городского типа в Краснодарском крае РФ. По данным СМИ, на съезде ожидается выступление президента России.

В «МВД» оккупированного региона также сообщили, что 28 ноября в целях обеспечения дорожно-транспортной безопасности и профилактики нарушения правил дорожного движения с 28 ноября текущего года открыт пост ДПС «Холодная речка».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)