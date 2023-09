Хартия журналистской этики осуждает вмешательство власти в деятельность СМИ

Хартия журналистской этики Грузии опубликовала заявление в ответ на статью OC Media, в которой было написано, что председатель Парламента Шалва Папуашвили пожаловался донору СМИ из-за отказа опубликовать мнение спикера Парламента. Организация призывает правящую партию прекратить преследование свободных, непредвзятых СМИ и содействовать работе и безопасности свободных СМИ.

Хартия заявил, что этот факт является еще одним доказательством того, как власть пытается создать проблемы свободным СМИ. Совет хартии отмечает, что «СМИ имеет полное право отказать в публикации конкретного материала, если он противоречит его стандартам и редакционной политике, и тем более не обязано давать согласие на публикацию материала без предварительного ознакомления с ним».

Ответ главы Парламента

Председатель Парламента Шалва Папуашвили посвятил развернутый ответ статье OC Media и отметил, что это «демонстративный случай того, почему и как т.н. «критические СМИ» в Грузии дискредитируют себя, теряют доверие общественности и их конец, главным образом, в том, чтобы говорить в основном друг с другом или со своим закрытым кругом».

По словам Папуашвили, после того как OC Media опубликовала вышеупомянутую статью, он отправил ответное письмо редактору, и они договорились, что оно будет опубликовано отдельно на их медиа-платформе в качестве ответа на статью СМИ. Однако редакция приложила письмо к своей новой статье, таким образом, по мнению Папуашвили, «OC Media нарушила не только простое правило журналистской добросовестности, отказавшись публиковать ответ на собственный материал, но и нарушила доверие, которое должно существовать в нормальных человеческих отношениях, что является беспрецедентным даже для поляризованных грузинских СМИ» (OC Media позже извинилась за недоразумение и соответствующим образом обновила статью).

Папуашвили написал в ответном письме, что, несмотря на то, что это «незначительный инцидент с не так уж значительным СМИ», он раскрывает эти подробности, поскольку свобода СМИ «очень важна для правительства «Грузинской мечты»».

В своем письме председатель Парламента подчеркнул важность свободы СМИ в Грузии и роль «Грузинской мечты» в содействии разнообразной и свободной медиа-среды за последнее десятилетие. Он отметил, что OC Media извлекает выгоду из «динамически развивающейся медиа-среды, которая отличается от контролируемой медиа-среды прошлого».

По словам Папуашвили, «приверженность многообразию и свободе мнений» стала причиной, побудившей его написать авторскую статью. Он также отметил, что он предлагает свои работы множеству медиасредств, и его «жест доброй воли» предложить их OC Media, которая занимает небольшое место в грузинских СМИ и практически неизвестна общественности, был направлен на развитие сотрудничества с ними, несмотря на то, что, по словам Папуашвили, их критическое отношение к любому решению и политике правительства Грузии известно давно.

Папуашвили подчеркивает, что отказ опубликовать мнение подтверждает «нетерпимость OC Media к альтернативному мнению». Он усомнился в причине отказа и отметил, что редактор не принял его мнение, поскольку посчитал его противоречащим «действиям правительства «Грузинской мечты». Папуашвили заявил, что OC Media не имеет «высшего авторитета судить о том, что является истиной в последней инстанции и окончательной реальностью», и что ее решение далеко от профессиональной журналистики, «особенно в свете того, что OC Media пытается представить себя защитником добросовестности, справедливости и инклюзивности».

Папуашвили также отметил, что OC Media «неверно истолковала» его предыдущее письмо донору, которое было направлено лишь на то, чтобы «проинформировать» организацию-донора о «сомнительном журналистском подходе OC Media». По его словам, СМИ использовало свою статью, чтобы представить «очень уместное письмо» как явную атаку на свободные СМИ. По его словам, «редакционную независимость не следует путать с цензурой», и добавил, что для того, чтобы СМИ могли наилучшим образом обслуживать читателей, они должны также освещать «альтернативные взгляды».

«Остальная часть вашей статьи представляет собой обычный список необоснованных обвинений в адрес власти, где скопированы послания радикальных оппозиционных партий Грузии, во время чего тщетно надеетесь представить себя как беспристрастное СМИ. К сожалению, такого рода порочная практика не только характерна для вашего издания, но носит универсальный характер и представляет собой очень печальную тенденцию», – говорится в заявлении Папуашвили.

В конце заявления председатель Парламента Грузии подчеркнул, что «редакторская независимость и свобода выражения мнений OC Media будут гарантированы и защищены грузинским государством», и пожелал изданию «стремиться к лучшим журналистским стандартам».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)