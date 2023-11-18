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Источник: правительство Автономной Республики Абхазия в изгнании
Новости

В Тбилиси прошла гражданская панихида по 20 лицам, останки которых доставили из оккупированной Абхазии

Civil.ge Send an email 18/11/2023 - 16:43
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В кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси состоялась гражданская панихида по 20 лицам, погибших во время войны 1992-1993 годов, останки которых были доставлены в столицу с территории оккупированной Абхазии.

Правительство Автономной Республики Абхазия в изгнании заявило 16 ноября, что «перевозка останков 20 идентифицированных лиц (14 военных и 6 гражданских лиц), погибших во время трагических событий в Абхазии в 1990-е годы, стала возможной совместными усилиями Аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства и Международного комитета Красного Креста, в рамках Двустороннего грузино-абхазского координационного механизма».

На гражданской панихиде присутствовал председатель правительства Абхазии в изгнании Руслан Абашидзе и члены правительства.

Останки пяти опознанных бойцов будут захоронены с воинскими почестями на братском кладбище Дигоми.

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Civil.ge Send an email 18/11/2023 - 16:43
18 Less than a minute

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