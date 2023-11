В Тбилиси прошла гражданская панихида по 20 лицам, останки которых доставили из оккупированной Абхазии

Less than a minute

В кафедральном соборе Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси состоялась гражданская панихида по 20 лицам, погибших во время войны 1992-1993 годов, останки которых были доставлены в столицу с территории оккупированной Абхазии.

Правительство Автономной Республики Абхазия в изгнании заявило 16 ноября, что «перевозка останков 20 идентифицированных лиц (14 военных и 6 гражданских лиц), погибших во время трагических событий в Абхазии в 1990-е годы, стала возможной совместными усилиями Аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства и Международного комитета Красного Креста, в рамках Двустороннего грузино-абхазского координационного механизма».

На гражданской панихиде присутствовал председатель правительства Абхазии в изгнании Руслан Абашидзе и члены правительства.

Останки пяти опознанных бойцов будут захоронены с воинскими почестями на братском кладбище Дигоми.

