Тамаза Гинтури похоронили с воинскими почестями

Гражданин Грузии Тамаз Гинтури, убитый российскими оккупационными силами 6 ноября, сегодня похоронен с воинскими почестями в селе Кирбали, в нескольких сотнях метров от места, где он был убит. На похоронах присутствовали родственники, друзья, односельчане Тамаза Гинутри, а также политики, активисты и правозащитники.

58-летний Тамаз Гинтури был ветераном российско-грузинской войны 2008 года и бывшим военнослужащим Каралетского отряда спецназа. Представители российских оккупационных сил несколько раз выстрелили в него, в том числе в спину, возле церкви Ломиси имени Святого Георгия, недалеко от села Кирбали.

Николоз Гинтури, брат убитого, заявил: «мой брат был любителем церкви… Он хотел зажечь свечу в церкви, двери церкви были заперты, и он вскрыл. Когда он вышел, сидевшие в засаде (россияне) расстреляли его сзади… Обещаю, не позволю запереть дверь, которую открыл мой брат». По его словам, единственное требование семьи – своевременное наказание виновных.

Леван Дотиашвили, который находился вместе с Гинтури в день убийства, и которого незаконно задержали российские оккупационные силы, был передан грузинской стороне 9 ноября.

В МВД Грузии заявили, что расследование убийства гражданина Грузии в результате выстрела из огнестрельного оружия представителем российских оккупационных сил и похищения еще одного человека начато по статьям 109 и 143 УК Грузии, которые касаются умышленного убийства и незаконного лишения свободы.

